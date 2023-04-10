Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Помер музикант легендарного гурту ABBA: користувачі соцмереж в траурі arrow

Помер музикант легендарного гурту ABBA: користувачі соцмереж в траурі

10 квітня 2023 12:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Основна четвірка складу шведського гурту ABBA. Фото: dailysabah.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На 71-му році життя помер гітарист легендарного шведського гурту ABBA Лассе Велландер. Причиною смерті музиканта стала онкологія. 

Про це повідомляє видання Daily Mail. 

Читайте також:

Лассе Велландер почав співпрацювати з ABBA в жовтні 1974 року. Першою спільною роботою стали хіти Intermezzo No.1 та Crazy World. Загалом гітарист взяв участь у запису 24 пісень і всіх восьми альбомів гурту. Також він разом із зірковим гуртом брав участь в аншлагових турне по всьому світу. Велландер також брав участь у запису альбому Voyage, який вийшов 2021 року.

"З невимовним сумом ми маємо повідомити, що наш улюблений Лассе заснув. Він нещодавно захворів на рак, який швидко поширювався, і вранці у Страсну п’ятницю він помер в оточенні близьких. Ми тебе дуже любимо і сумуємо за тобою", — йдеться у заяві родини Велландера, яка була оприлюднена у неділю, 9 квітня.

Після розпаду гурту 1982 року Лассе співпрацював із іншими шведськими артистами. Гітариста залучили до запису саундтреків до фільму Mamma Mia!, головні ролі в якому зіграли Меріл Стріп, Аманда Сейфрід, Колін Ферт, Пірс Броснан та інші кінозірки.

Лассе Велландер під час гастролей гурту ABBA.Фото: Gus Stewart
Лассе Велландер в центрі уваги учасників гурту ABBA.Фото: Andre Csillag

Нагадаємо, раніше ми писали, що оприлюднена причина смерті автора хіта Gangsta's Paradise репера Coolio. Також ми розповідали, що свідоцтво про смерть розсекретило хворобу, яку приховувала секс-символ 1970-х Ракель Велч.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB