Помер музикант легендарного гурту ABBA: користувачі соцмереж в траурі
На 71-му році життя помер гітарист легендарного шведського гурту ABBA Лассе Велландер. Причиною смерті музиканта стала онкологія.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Лассе Велландер почав співпрацювати з ABBA в жовтні 1974 року. Першою спільною роботою стали хіти Intermezzo No.1 та Crazy World. Загалом гітарист взяв участь у запису 24 пісень і всіх восьми альбомів гурту. Також він разом із зірковим гуртом брав участь в аншлагових турне по всьому світу. Велландер також брав участь у запису альбому Voyage, який вийшов 2021 року.
"З невимовним сумом ми маємо повідомити, що наш улюблений Лассе заснув. Він нещодавно захворів на рак, який швидко поширювався, і вранці у Страсну п’ятницю він помер в оточенні близьких. Ми тебе дуже любимо і сумуємо за тобою", — йдеться у заяві родини Велландера, яка була оприлюднена у неділю, 9 квітня.
Після розпаду гурту 1982 року Лассе співпрацював із іншими шведськими артистами. Гітариста залучили до запису саундтреків до фільму Mamma Mia!, головні ролі в якому зіграли Меріл Стріп, Аманда Сейфрід, Колін Ферт, Пірс Броснан та інші кінозірки.
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