Стала известна причина смерти старшего брата Мадонны

Певица Мадонна и ее брат Энтони Чикконе

В конце февраля на 67-м году жизни скончался старший брат американской певицы Мадонны, Энтони Чикконе. Много лет он был бездомным и боролся с алкоголизмом.

О причинах смерти родственника титулованной певицы сообщает издание TMZ.

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Согласно свидетельству о смерти, старший брат Мадонны умер от рака горла и дыхательной недостаточности. Чикконе боролся с раком ротоглотки, причиной которого часто является курение сигарет. В свидетельстве о смерти конкретно указано, что употребление табака способствовало смерти Энтони.

Несмотря на отчужденные отношения Чикконе с семьей, певица всегда помогала ему финансово. Так, например, она подарила ему визит к стоматологу, установившему брату протезы.

"Большинство членов семьи имели с ним сложные отношения из-за его алкоголизма", — писали американские СМИ после смерти Энтони.

Напомним, ранее мы писали, что свидетельство о смерти рассекретило болезнь, которую скрывала секс-символ 1970-х Ракель Уэлч. Также мы рассказывали, что Мадонна ответила хейтерам, раскритиковавшим ее внешность на премии "Грэмми".