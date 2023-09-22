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Стала известна причина смерти звезды сериала "Эйфория"

22 сентября 2023 12:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стала відома причина смерті зірки серіалу "Ейфорія"
Актер Ангус Клауд. Фото: instagram.com/anguscloud/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер от "случайной передозировки" кокаином, метамфетамином и фентанилом. 31 июля 25-летнюю звезду обнаружили дома в Окленде, штат Калифорния.

Об этом пишет Daily Mail.

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Смертельная комбинация

Офис коронера округа Аламеда заявил, что актера "убил" смертельный микс препаратов. Седи которых были наркотические.

"Ангус Клауд умер от смертельной комбинации фентанила, кокаина, метамфетамина и прочего, что считается случайной передозировкой. Ангус страдал острой интоксикацией от комбинации лекарств, которая также включала бензодиазепин", — говорит коронер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Angus Cloud (@anguscloud)

За неделю до смерти он уехал в Ирландию, чтобы похоронить своего отца, скончавшегося в мае после "борьбы с раком". Конор Хики скончался 18 мая в возрасте 65 лет, оставив актера "бороться с горем".

Его семья сначала предположила, что актер мог покончить жизнь самоубийством, а затем уточнила, что "совершенно очевидно, что он не собирался покидать этот мир".

Мать Клауда, Лиза, позвонила в 911 и сказала, что у него "возможна передозировка", сообщив, что у него нет пульса.

Источники в правоохранительных органах говорят, что Клауд не оставил записки перед смертью.

Ангус Клауд сыграл Феско О'Нила в шоу HBO "Эйфория".

Напомним, скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет.

Ранее ушла из жизни известная певица и актриса Джейн Биркин.

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