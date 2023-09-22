Стала відома причина смерті зірки серіалу "Ейфорія"

Стала известна причина смерти звезды сериала "Эйфория"
Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер от "случайной передозировки" кокаином, метамфетамином и фентанилом. 31 июля 25-летнюю звезду обнаружили дома в Окленде, штат Калифорния.
Об этом пишет Daily Mail.
Смертельная комбинация
Офис коронера округа Аламеда заявил, что актера "убил" смертельный микс препаратов. Седи которых были наркотические.
"Ангус Клауд умер от смертельной комбинации фентанила, кокаина, метамфетамина и прочего, что считается случайной передозировкой. Ангус страдал острой интоксикацией от комбинации лекарств, которая также включала бензодиазепин", — говорит коронер.
За неделю до смерти он уехал в Ирландию, чтобы похоронить своего отца, скончавшегося в мае после "борьбы с раком". Конор Хики скончался 18 мая в возрасте 65 лет, оставив актера "бороться с горем".
Его семья сначала предположила, что актер мог покончить жизнь самоубийством, а затем уточнила, что "совершенно очевидно, что он не собирался покидать этот мир".
Мать Клауда, Лиза, позвонила в 911 и сказала, что у него "возможна передозировка", сообщив, что у него нет пульса.
Источники в правоохранительных органах говорят, что Клауд не оставил записки перед смертью.
Ангус Клауд сыграл Феско О'Нила в шоу HBO "Эйфория".
Напомним, скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет.
Ранее ушла из жизни известная певица и актриса Джейн Биркин.