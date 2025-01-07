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Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала The Last of Us

7 января 2025 13:40
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Когда выйдет второй сезон сериала "The Last of Us"
Кадр из сериала "The Last of Us". Фото: instagram.com/thelastofus/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Sony сообщила дату выхода второго сезона сериала "The Last of Us", который был создан по мотивам одноименной видеоигры. Этой весной зрители смогут вновь насладиться продолжением приключений Джоэла и Элли.

Об этом сообщает Variety.

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Дата выхода второго сезона "The Last of Us"

Второй сезон телевизионной драмы HBO и Sony Pictures "The Last of Us" стартует в апреле 2025 года.

Новость подтвердил глава студии и руководитель креативного отдела Naughty Dog Нил Дракманн, создавший видеоигру "The Last of Us". Он также показал зрителям короткий тизер второго сезона, с главными героями — Джоэлом Миллером и Элли Уильямс, а также другими ключевыми персонажами.

"Спустя пять лет после событий первого сезона Джоэл и Элли втягиваются в конфликт друг с другом и миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем тот, который они оставили позади", — говорится в логлайне второго сезона.

Напомним, мы рассказывали, какие интересные фильмы выйдут в следующем году. Также мы рассказывали о ТОП-5 американских фильмов, которые чрезвычайно популярны.

канал HBO сериал видеоигры Sony Play Station Премьера

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