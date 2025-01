Когда выйдет второй сезон сериала "The Last of Us"

Кадр из сериала "The Last of Us". Фото: instagram.com/thelastofus/

Sony сообщила дату выхода второго сезона сериала "The Last of Us", который был создан по мотивам одноименной видеоигры. Этой весной зрители смогут вновь насладиться продолжением приключений Джоэла и Элли.

Об этом сообщает Variety.

Читайте также:

Дата выхода второго сезона "The Last of Us"

Второй сезон телевизионной драмы HBO и Sony Pictures "The Last of Us" стартует в апреле 2025 года.

Новость подтвердил глава студии и руководитель креативного отдела Naughty Dog Нил Дракманн, создавший видеоигру "The Last of Us". Он также показал зрителям короткий тизер второго сезона, с главными героями — Джоэлом Миллером и Элли Уильямс, а также другими ключевыми персонажами.

"Спустя пять лет после событий первого сезона Джоэл и Элли втягиваются в конфликт друг с другом и миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем тот, который они оставили позади", — говорится в логлайне второго сезона.

Напомним, мы рассказывали, какие интересные фильмы выйдут в следующем году. Также мы рассказывали о ТОП-5 американских фильмов, которые чрезвычайно популярны.