Коли вийде другий сезон серіалу "The Last of Us"

Кадр з серіалу "The Last of Us". Фото: instagram.com/thelastofus/

Sony повідомила дату виходу другого сезону серіалу "The Last of Us", що був створений за мотивами однойменної відеогри. Цієї весни глядачі зможуть знову насолодитись продовженням пригод Джоела та Еллі.

Про це повідомляє Variety.

Дата виходу другого сезону "The Last of Us"

Другий сезон телевізійної драми HBO та Sony Pictures The Last of Us" стартує у квітні 2025 року.

Новину підтвердив голова студії та керівник креативного відділу Naughty Dog Ніл Дракманн, що створив відеогру "The Last of Us". Він також показав глядачам короткий тизер другого сезону, із головними героями — Джоелом Міллером та Еллі Вільямс, а також іншими ключовими персонажами.

"Через п'ять років після подій першого сезону Джоел і Еллі втягуються в конфлікт один з одним і світом, ще більш небезпечним і непередбачуваним, ніж той, який вони залишили позаду", — йдеться в логлайні другого сезону.

