Стали известно, почему Меган Маркл решила "избавиться" от Виктории Бекхэм.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Викторией и Дэвидом Бекхэмами после того, как герцогиня побоялась, что их друзья помешают им. Так считает королевский биограф Том Бауэр.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дружба не прошла испытание конкуренцией

Ссора между звездными парами началась еще в 2018 году — в год, когда Меган и Гарри поженились — спор усилился, когда Сассекские пренебрежительно отнеслись к Бекхэмам во время их визита в Сиднее в октябре того же года.

Герцог Сассекский пригласил футболиста Дэвида посетить соревнования для раненых военнослужащих во время Игр Непокоренных, но отказался общаться с ним на мероприятии.

Королевский биограф Том Бауэр утверждает, что Гарри держался вдали от Дэвида, потому что Меган не хотела конкуренции в СМИ. Он утверждает, что ей не понравилась дружба футболиста с принцем Уильямом. Бауэр также рассказал, что герцогиня была разочарована тем, что Виктория не хотела предоставлять ей бесплатную одежду и аксессуары от своего бренда, несмотря на то, что запросы противоречили правилам дворца.

Недавно стало известно, что королевские супруги якобы подозревали, что Бекхэмы распространили в прессу истории о помощи Меган от Виктории — утверждение, которое Вики отрицала, и это привело Дэвида в "абсолютную ярость".

Бекхэмы также принимали Меган в своем доме с шестью спальнями в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, до ее свадьбы с Гарри. Сотрудники пары бесплатно заботились о потребностях Меган во время ее частного визита в Калифорнию, утверждает Бауэр.

Но Гарри и Меган решили не приглашать Бекхэмов на свадебный ужин, несмотря на то, что их пригласили на церемонию бракосочетания в часовне Святого Георгия. Бауэр утверждает, что этот шаг был "почти непрощенным оскорблением", ссылаясь на то, что многие голливудские звезды, посетившие ужин, "не были друзьями".

На рождественские праздники Виктория одолжила Меган пальто, которое герцогиня надела на Рождество в 2018 году во время прогулки с королевской семьей в церковь в Сандрингеме.

Дизайнер также изготовила белое пальто и платье для Меган в 2020 году, которые она надела во время своего последнего появления в Вестминстерском аббатстве в марте того же года.

Между тем, когда Гарри и Меган готовились переехать в Калифорнию и уйти от королевской жизни, Бекхэмы отказались встать на чью-либо сторону в предполагаемом конфликте между Сассекскими и принцем Уильямом и его женой Кейт.

Известно, что у Дэвида и Уильяма были хорошие отношения после заявки сборной Англии на Чемпионат мира в 2010 году, что, как утверждает Бауэр, "раздражало Сассексов".

Их неприязнь к дружбе Бекхэмов с тогдашними герцогом и герцогиней Кембриджскими усилилась в прошлом году, когда Дэвид прилетел из Катара в Бостон во время Чемпионата мира по футболу, чтобы помочь Уильяму и Кейт в их благотворительных мероприятиях.

Бауэр рассказывает, что ссора снова разгорелась всего две недели назад, когда Бекхэмы устроили звездное празднование после того, как Лионель Месси забил на последней минуте за футбольную команду Дэвида в Майами, штат Флорида.

Сообщается, что Меган и Гарри не были приглашены на вечеринку, длившуюся несколько часов.

Биограф утверждал, что Меган "оттолкнула" Викторию за последние несколько лет, добавив, что она могла бы "намного лучше" ладить с британской публикой, если бы "она скопировала Викторию".

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.

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