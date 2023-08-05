Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл

Принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон не привітали публічно Меган Маркл з днем народження. Замість цього королівське подружжя використали свої соціальні мережі, щоб похвалити знімальну групу, яка створила фільм "Людина-носоріг", який увійшов до шорт-листа Jackson Wild Media Award.

Про це йдеться у Daily Mail.

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Королівській конфлікт

Вчора Меган Маркл відсвяткувала свій 42-й день народження. Але королівські родичі жодним словом публічно не привітали маму дітей принца Гарррі. Замість цього у соціальінй мережі Кейт Міддлтон та принц Гаррі написали:

"Вітаємо команду RHINO MAN! Розповідають таку важливу історію, приємно бачити, що її визнають", — йдеться у привітанні майбутнього короля Великої Британії.

Принцеса Кейт і принц Вільям мало спілкувалися зі своєю невісткою та принцом Гаррі протягом останнього року, коли королівська родина була розлючена документальним фільмом Сассекських для Netflix і розповідями принца Гаррі у мемуарах.

Тоді 38-річний герцог Сассекській у своїх мемуарах описав ймовірний інцидент, під час якого його старший брат повалив його на землю під час фізичної бійки через Меган, яка сталася у Фрогмор Котеджі.

Вважається, що стосунки між Вільямом і Гаррі все ще погані після того, як герцог опублікував свої мемуари Spare. Ходять чутки, що контакту між принцом Вільямом і його братом не існує, і, здається, примирення найближчим часом не відбудеться.

"Ви можете прочитати книгу про те, як вони спілкуються", — сказало джерело.

У королівській родині почав формуватися розрив, коли герцог і герцогиня Сассекські покинули Велику Британію, щоб жити в Каліфорнії в 2020 році, незадовго до карантину.

Відтоді Сассекські були в конфлікті з іншими членами родини, однак Уельські продовжували віддавати належне Меган у її день народження за допомогою своїх каналів у соціальних мережах.

Минулого року Кейт і Вільяма в Instagram і Twitter опублікували фотографію герцогині Сассекської зі святкування ювілею королеви в червні цього ранку разом із простим повідомленням: "Вітаємо герцогиню Сассекську з днем народження!".

Незабаром після цього король Чарльз і королева Камілла теж поділилися подібним повідомленням і зображенням матері двох дітей.

Служба була єдиною подією з ювілею королеви, яку публічно відвідали герцог і герцогиня Сассекські. Це був перший раз, коли пару побачили з родичами незадовго до того, як вони офіційно залишили посаду членів королівської сім’ї.

Однак після 41-го дня народження Меган відносини між Сассекськими та рештою сім'ї стали більш напруженими, ніж будь-коли.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.