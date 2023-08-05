Кім замість Меган: Бекхеми обзавелися зірковими друзями в Маямі

Вікторія Бекхем та Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід та Вікторія Бекхем зараз постійно перебувають у Флориді. Подружжя, після того як посварилося з герцогами Сассекськими, знайшло нових, не менш зіркових, товаришів.

Про це пише Daily Mail.

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48-річний Девід і 49-річна Вікторія збираються зі своїми новими друзями, серед яких є зірки реаліті-шоу, супермоделі, найкращі зірки спорту та бізнес-магнати. Усі вони зібралися подивитися на футбольну команду Девіда "Інтер Маямі" після того, як він уклав спортивну угоду року, підписавши легенду аргентинського футболу Ліонеля Мессі.

Родина Вікторії Бекхем та Кім Кардаш'ян із сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Каміла Кабельо з донькою Вікторії Бекхем, Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Репер P. Diddy та Девід Бекхем із донькою. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Каміла Кабельо та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Репер P. Diddy та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Навіть їхня 12-річна донька Харпер взяла участь у подіях, приєднавшись до зіркових батьків та Кім Кардаш’ян на клубному стадіоні.

Кім Кардаш'ян була на дебютній грі Ліонеля Мессі за "Інтер Маямі" зі своїм семирічним сином Сейнтом. Зірка насолоджувалася грою, сидячи поруч із близькою подругою пари, Сереною Вільямс. Але пара дружить зі знаменитістю поза межами поля, оскільки Кім, яка володіє асортиментом одягу для відпочинку Skims, підтримувала модні підприємства Вікторії в Лос-Анджелесі, відвідуючи заходи, присвячені презентації Victoria Beckham Beauty, разом зі своєю сестрою Кортні.

Співак Марк Ентоні, Вікторія Бекхем, Серена Вільямм, Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

23-разова переможниця турнірів Великого шолома, тенісистка Серена Вільямс теж більше не подруга герцогині Сассекській. Серена разом зі своїм чоловіком Алексісом Оганяном була присутньою на весіллі принца Гаррі та Меган у 2018 році. Тепер вона оцінила гру Ліонеля Мессі разом Девідом та Вікторією Бекхем в першому ряду з Кім Кардашьян.

41-річна Серена та її 42-річна сестра Вінус були присутні на весіллі сина Бекхемів Брукліна та Ніколи Пельц, доньки американського бізнесмена-мільярдера Нельсона Пельца, що відбулося минулого року в Палм-Біч.

Девід Бекхем та Леброн Джеймс. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Ще один друг спортивної сім’ї — американський професійний баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Він теж був присутній на дебюті Мессі в "Інтер Маямі".

Джеймс і Бекхем були друзями протягом кількох років, і 10 років тому легенда американського спорту навіть підтвердив, що вів переговори з колишнім капітаном збірної Англії про приєднання до його футбольної франшизи, але цього не сталося.

Футболісти Девід Бекхем, Ліонель Мессі та Серджіо Бускетс. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід Бекхем та Вікторія Бекхем із зірковими друзями. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Найкращий бомбардир усіх часів, 36-річний Ліонель Мессі підписав колосальний контракт із командою Девіда на суму 60 мільйонів доларів минулого місяця.

У 2017 році Мессі одружився зі своєю коханою дитинства, 35-річною Антонелою Роккуццо, а наступного року модель народила третього сина. Вона може похвалитися вражаючими 35 мільйонами підписників в Instagram, де публікує відверті фотографії переможця Кубка світу, який проводить час з їхніми трьома маленькими синами. Двоє легендарних футболістів і дві бізнеследі зав’язали тісні дружні стосунки після переїзду до Маямі.

Колишня зірка "Манчестер Юнайтед" нещодавно заявив, що презентація Мессі в "Інтер Маямі" була одним із найкращих моментів у його житті.

Колишня Spice Girl опублікувала фотографії у своєму Instagram, на яких вони вчотирьох насолоджувалися напоями та вечерею в японському стейк-хаусі Gekko, де стейк рибай коштує 12 000 доларів.

Модель Карлі Клосс із чоловіком з Девідом та Вікторією Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Супермодель Карлі Клосс і її чоловік, бізнесмен-мільярдер Джошуа Кушнер, роками дружили з Бекхемами.

31-річна модель, яка з’явилася в кампанії Adidas разом із Девідом у 2017 році в рекламі спортивного одягу, тепер з ним возз’єдналася в Маямі.

Карлі оголосила, що чекає другу дитину на Met Gala в травні, а на початку цього місяця народила сина Елайджа Джуда.

Менш ніж через тиждень батьки підтримали Бекхемів на грі "Інтер Маямі", де вчотирьох сфотографувалися на полі.

Бізнес-магнат Девід Ґрутман та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вони відомі як Король і Королева Маямі: він — бізнес-магнат, а вона — міжнародна модель. Гуру ресторанів, 49-річний Девід Ґрутман, володіє розгалуженою імперією нічного життя з двома клубами та шістьма ресторанами, включаючи Gekko’s, які часто відвідували Бекхеми під час перебування в Маямі.

Ізабела Ґрутман, 31 рік, колишня модель і керує ювелірним брендом Isa Grutman, вона бере 2219 фунтів стерлінгів за ланцюжок з діамантами.

Перукар Кейвін Пейвс із Вікторією та Харпер Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Серед друзів Бекхемів також перукар і хрещений батько їхньої доньки Харпер Севен, Кен Пейвс. Він відомий як людина з найкращою зачіскою в Голлівуді, оскільки його компанія Ken Paves Studios більше як десять років на ринку.

Тепер Бекхеми проводять більше часу з новими друзями. Адже раніше герцогиня Сассекська з принцом Гаррі звинуватила їх у витоку історій про них, що розлютило Девіда.

Нагадаємо, Бекхеми розгнівали власних сусідів.

Раніше дружина Зінченка показала перші фото їхньої родини у новому складі.