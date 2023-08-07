Стали відомо, чому Меган Маркл вирішила "позбутися" Вікторії Бекхем

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Меган Маркл і принц Гаррі посварилися з Вікторією та Девідом Бекхемами після того, як герцогиня побоялася, що їхні друзі підуть їм на заваді. Так вважає королівський біограф Том Бауер.

Про це пише Daily Mail.

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Дружба не пройшла випробування конкуренцією

Сварка між зірковими парами почалася ще в 2018 році — в рік, коли Меган і Гаррі одружилися — суперечка посилилася, коли Сассекські зневажливо поставилися до Бекхемів під час їхнього візиту до Сіднея в жовтні того ж року.

Герцог Сассекський запросив футболіста Девіда відвідати змагання для поранених військовослужбовців під час Ігор Нескорених, але відмовився спілкуватися з ним на заході.

Королівський біограф Том Бауер стверджує, що Гаррі тримався на відстані від Девіда, тому що Меган не хотіла конкуренції в ЗМІ. Він стверджує, що їй не сподобалася дружба футболіста з принцом Вільямом. Бауер також розповів, що герцогиня була розчарована тим Вікторія не хотіла надавати їй безкоштовний одяг та аксесуари від свого бренду, незважаючи на те, що запити суперечили правилам палацу.

Нещодавно стало відомо, що королівське подружжя нібито підозрювало, що Бекхеми розповсюдили в пресу історії про допомогу Меган від Вікторії — твердження, яке Вікі заперечувала, і, це викликало у Девіда відчуття "абсолютної люті".

Бекхеми також приймали Меган у своєму будинку з шістьма спальнями в Беверлі-Хіллз, Лос-Анджелес, до її весілля з Гаррі. Співробітники пари безкоштовно піклувалися про потреби Меган під час її приватного візиту до Каліфорнії, стверджує Бауер.

Але Гаррі та Меган вирішили не запрошувати Бекхемів на весільну вечерю, незважаючи на те, що їх запросили на церемонію одруження в каплиці Святого Георгія. Бауер стверджує, що цей крок був "майже непрощенною образою", посилаючись на те, що багато голлівудських зірок, які відвідали вечерю, "не були друзями".

На різдвяні свята Вікторія позичила Меган пальто, яке герцогиня одягла на Різдво 2018 року під час прогулянки з королівською родиною до церкви в Сандрінгемі.

Дизайнер також виготовив біле пальто та сукню для Меган у 2020 році, які вона одягла під час своєї останньої появи у Вестмінстерському абатстві в березні того ж року.

Тим часом, коли Гаррі та Меган готувалися переїхати до Каліфорнії та відійти від королівського життя, Бекхеми відмовилися стати на чийсь бік у передбачуваному конфлікті між Сассекськими та принцом Вільямом та його дружиною Кейт.

Відомо, що у Девіда та Вільяма були хороші стосунки після заявки збірної Англії на Чемпіонат світу в 2010 році, що, як стверджує Бауер, "дратувало Сассексів".

Їх неприязнь до дружби Бекхемів із тодішніми герцогом і герцогинею Кембриджськими посилилася минулого року, коли Девід прилетів з Катару до Бостона під час Чемпіонату світу з футболу, щоб допомогти Вільяму та Кейт у їхніх благодійних зусиллях.

Бауер розповідає, що сварка знову розгорілася лише два тижні тому, коли Бекхеми влаштували зіркове святкування після того, як Ліонель Мессі забив на останній хвилині за футбольну команду Девіда в Маямі, штат Флорида.

Повідомляється, що Меган і Гаррі не були запрошені на вечірку, яка тривала кілька годин.

Біограф стверджував, що Меган "відштовхнула" Вікторію за останні кілька років, додавши, що вона могла б "набагато краще" ладнати з британською публікою, якби "вона скопіювала Вікторію".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

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