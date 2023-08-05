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Стало известно, планирует ли Чарльз III мероприятия по случаю годовщины смерти Елизаветы II

5 августа 2023 14:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно, планирует ли Чарльз III мероприятия по случаю годовщины смерти Елизаветы II
Король Великобритании Чарльз III. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в следующем месяце, а именно 8 сентября, исполнится год как ушла из жизни королева Елизавета II. Но уже сейчас стало известно, планирует ли ее старший сын, Чарльз III, унаследовавший престол, мероприятия по этому поводу.

Об этом сообщает издание Hello.

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Источники из Букингемского дворца сообщили британскому таблоиду, что первую годовщину смерти Елизаветы II король Чарльз III и королева Камилла будут отмечать приватно. Никакого публичного мероприятия не планируется.

Более того — Чарльз и Камилла, которые сейчас на летних каникулах, не будут проводить частные семейные сборы в замке Балморал (Шотландия), где и ушла из жизни Елизаветы II в возрасте 96 лет.

Королева Елизавета II. Фото: Google

Сейчас новоиспеченные король и королева все еще живут в Кларенс-хаусе, но ожидается, что они переедут в Букингемский дворец в 2027 году, когда будут завершены ремонтные работы с частными апартаментами королевской семьи.

Апартаменты расположены в Северном крыле дворца. Капитальный ремонт длится уже более четырех лет и обошелся налогоплательщикам в кругленькую сумму. По этому поводу в обществе Соединенного Королевства нередко возникают споры и прения.

Напомним, ранее мы писали, что за сутки до дня рождения жена принца Гарри, бывшая голливудская актриса Меган Маркл оторвалась в итальянском ресторане.

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