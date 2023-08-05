Стало известно, планирует ли Чарльз III мероприятия по случаю годовщины смерти Елизаветы II

Король Великобритании Чарльз III. Фото: Google

Уже в следующем месяце, а именно 8 сентября, исполнится год как ушла из жизни королева Елизавета II. Но уже сейчас стало известно, планирует ли ее старший сын, Чарльз III, унаследовавший престол, мероприятия по этому поводу.

Об этом сообщает издание Hello.

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Источники из Букингемского дворца сообщили британскому таблоиду, что первую годовщину смерти Елизаветы II король Чарльз III и королева Камилла будут отмечать приватно. Никакого публичного мероприятия не планируется.

Более того — Чарльз и Камилла, которые сейчас на летних каникулах, не будут проводить частные семейные сборы в замке Балморал (Шотландия), где и ушла из жизни Елизаветы II в возрасте 96 лет.

Королева Елизавета II. Фото: Google

Сейчас новоиспеченные король и королева все еще живут в Кларенс-хаусе, но ожидается, что они переедут в Букингемский дворец в 2027 году, когда будут завершены ремонтные работы с частными апартаментами королевской семьи.

Апартаменты расположены в Северном крыле дворца. Капитальный ремонт длится уже более четырех лет и обошелся налогоплательщикам в кругленькую сумму. По этому поводу в обществе Соединенного Королевства нередко возникают споры и прения.

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