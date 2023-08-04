За добу до свого дня народження Меган Маркл відірвалась в італійському ресторані

Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Google

Сьогодні, 4 серпня, свій день народження святкує Меган Маркл. Герцогині Сассекській виповнюється 42 роки. Напередодні іменин дружина принца Гаррі відвідала з ним та друзями один з ресторанів елітного міста Монтесіто, де після переїзду з великої Британії живе зіркова пара.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці передсвяткової вечері

Герцога та герцогиню Сассекських папараці побачили в гарному настрої, коли вони виходили з модного італійського ресторану Tre Lune. Його обожнюють багато знаменитостей, серед них, наприклад, світська левиця Кортні Кардашьян і телеведуча Еллен Дедженерес.

Меган виглядала гламурно в чорно-білій максісукні бренду Posse без бретелей, вартість якої становить 240 доларів. Образ іменинниця доповнила улюбленою сумкою Cult Gaia та чорними босоніжками на плоскому ремінці. Принц Гаррі супроводжував кохану в лляній синій сорочці та білих штанах.

Принц Гаррі, Меган Маркл та Метт Коен. Фото: Lightworkers

Пара зайшла до популярного ресторану, де того вечора був помічений музикант Тревіс Баркер, і до них приєднався їхній хороший друг Метт Коен — чоловік багаторічної подруги герцогині Сассекської Хізер Дорак.

Це друга публічна поява членів королівської сім’ї за кілька днів після кількох тижнів, коли їх не бачили разом, що свідчить про те, що пара сповнена рішучості виступити єдиним фронтом і боротися з чутками, що ширяться в таблоїдах.

До речі, ціни в італійському ресторані варіюється від 24 до 61 долара. Відвідувачі можуть вибрати з 24 різних страв з пасти та ризотто, а також широкий вибір м’ясних і рибних страв: від філе лосося за 44 долари до стейка з філе міньйон за 65 доларів.

Популярний серед зірок італійський ресторан в Монтесіто (Каліфорнія). Фото: Lightworkers

Деякі медіа пишуть, що ця вечеря була вечіркою з нагоди дня народження Меган. Але слід не забувати про різницю в часі з Каліфорнією, де живуть герцог та герцогиня Сассекські. Фактично, вони відвідали ресторан за добу до іменин. Як саме будуть святкувати день народження невістки Чарльза III, представники зіркової пари не повідомляють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл зняли нове відео та влаштували телефонний квест.