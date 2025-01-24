Продюсеры HBO определили будущее сериала "Белый лотос"

Кадр из сериала "Белый лотос". Фото: Instagram/thewhitelotus

Меньше чем через неделю на канале и платформе HBO выйдет третий сезон популярного сериала "Белый лотос". Впрочем, уже известно, будут ли создатели шоу снимать продолжение.

Об этом сообщает издание Variety.

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О четвертом сезоне сериала "Белый лотос"

Четвертый сезон официально получил от HBO разрешение на производство. Он запланирован на 2026 год, а даты премьеры пока не оглашают. Пока непонятно, в какой именно локации будут происходить события и вернется ли кто-то из актеров. Но автор-шоураннер Майк Уайт уже поделился идеями с Кейси Блойс, руководителем HBO.

Что касается третьего сезона, то события перенесутся в Таиланд. Наташа Ротвелл, сыгравшая менеджера спа-салона Белинду Линдси в первом сезоне "Гавайских островов", является единственной участницей актерского состава, которая вернулась на этот раз, после того, как Дженнифер Кулидж повторила свою роль Тани Маккуоид во втором сезоне.

К Ротвелл в Таиланде присоединятся Паркер Пози, Уолтон Хоггинс, Джейсон Айзекс, Мишель Монаган, Лесли Бибб, Дом Гетракул, Тайме Таптхимтонг, Патрик Шварценеггер и другие звезды.

Отметим, что "Белый лотос" получил 15 премий "Эмми" за первые два сезона. Исполнительными продюсерами сериала являются Уайт, Дэвид Бернад и Марк Камин.

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