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Стало відомо, чи зніматимуть продовження серіалу "Білий лотос"

24 січня 2025 07:02
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Продюсери HBO визначили майбутнє серіалу "Білий лотос"
Кадр з серіалу "Білий лотос". Фото: Instagram/thewhitelotus
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Менш ніж за тиждень на каналі та платформі HBO вийде третій сезон популярного серіалу "Білий лотос". Втім, вже відомо, чи будуть творці шоу знімати продовження. 

Про це повідомляє видання Variety.

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Четвертий сезон офіційно отримав від HBO дозвіл на виробництво. Його заплановано на 2026 рік, а дати прем’єри поки не оголошують. Поки незрозуміло, в якій саме локації відбуватимуться події і чи повернеться хтось з акторів. Але автор-шоураннер Майк Уайт уже поділився ідеями з Кейсі Блойс, керівником HBO.

Щодо третього сезону, то події перенесуться в Таїланд. Наташа Ротвелл, яка зіграла менеджера спа-салону Белінду Ліндсі в першому сезоні "Гавайських островів", є єдиною учасницею акторського складу, яка повернулася цього разу, після того, як Дженніфер Кулідж повторила свою роль Тані Маккуоїд у другому сезоні.

До Ротвелл в Таїланді приєднаються Паркер Позі, Волтон Гоггінс, Джейсон Айзекс, Мішель Монаган, Леслі Бібб, Дом Гетракул, Тайме Таптхімтонг, Патрік Шварценеггер та інші зірки.

Зазначимо, що "Білий лотос" отримав 15 премій "Еммі" за перші два сезони. Виконавчими продюсерами серіалу є Вайт, Девід Бернад і Марк Камін.

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