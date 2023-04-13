Стало известно, почему Меган Маркл не летит в Лондон на коронацию Чарльза III

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, вместе с королем Чарльзом III и королевой-консорт Камиллой. Фото: townandcountrymag.com

Накануне стало известно, что принц Гарри прилетит в Лондон в начале мая, чтобы посетить коронацию своего отца. Впрочем, торжественную церемонию пропустит его супруга, Меган Маркл.

Издание Page Six со ссылкой на собственные источники назвало причину, почему герцогиня Сассекская останется в США.

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Одиозный принц присоединится к другим членам королевской семьи 6 мая, тогда как Меган Маркл будет наблюдать за церемонией из их имения в Монтесито (Калифорния, США). Дети звездной пары, принц Арчи и годовалый Лилибет, также останутся в районе Санта-Барбары.

Они и стали причиной того, что Меган не улетит в Лондон. Именно 6 мая принцу Арчи, родившемуся в Великобритании, исполнится четыре года. Все внимание в Соединенном Королевстве в этот день будет только к Чарльзу III. Так что Меган решила отпраздновать день рождения сына в домашней спокойной атмосфере.

"Меган никак не может пропустить этот праздник, она бы этого не позволила", — подтвердил источник американскому изданию.

Герцог и герцогиня Сассекская вместе с детьми. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри в рубашке Dior посетил последнее судебное слушание в Лондоне. Также мы рассказывали, что Елизавета II хотела, чтобы принцы Гарри и Уильям убивали талибов: громкое заявление британского генерала.