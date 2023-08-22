Стало известно, как Сандра Буллок попрощается со своим покойным возлюбленным.

Актриса Сандра Буллок с женихом. Фото: instagram.com/sandra.bullock.official/

Актриса Сандра Буллок планирует в последний раз попрощаться с мужчиной, которого она называла "любовью своей жизни", в месте, которое имело особое значение для них обоих. По словам инсайдеров, 59-летняя актриса хочет вернуться на Багамы, чтобы развеять прах Брайана Рэндалла над океаном.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рэндалл умер в начале месяца после того, как годами тайно страдал от БАС.

Именно на Багамах Буллок и 57-летний Рэндалл обменялись "обетами" в 2017 году, всего за три года до того, как ему поставили ужасный диагноз.

"Это место было таким особенным для них обоих, где они делились самыми счастливыми моментами с детьми и друзьями. Они были здесь неделями. Это имеет большое значение, и это имеет смысл, когда она попрощается с ним", — рассказал источник из окружения актрисы.

Дочь Рэндалла, Скайлар Стейтен Рэндалл, на прошлой неделе получила прах своего отца.

Согласно источнику, "Сандра взяла Скайлар под свою опеку после смерти ее отца".

Буллок и Рэндалл никогда не женились, но обменялись "обетами" на пляже на Багамах на интимной церемонии, свидетелями которой были друзья и семья 31 декабря 2017 года.

"Сандра не хотела выходить замуж после своего опыта развода с Джесси Джеймсом в 2010 году. Но они с Брайаном очень хотели иметь что-то для детей, чтобы показать им, что это навсегда", — говорят друзья из окружения пары.

Буллок ухаживала за волюбленным, с которым она была 8 лет, последние месяцы в ее доме в Беверли-Хиллз.

"Дом Сандры большой, но ближе к концу она действительно не пускала людей в дом, кроме врачей и медсестер, которые за ним ухаживали", — рассказал друг пары.

От дегенеративной болезни, которая поражает нервные клетки головного и спинного мозга, лекарства нет. Больные БАС обычно умирают от дыхательной недостаточности в течение двух-пяти лет после установления диагноза, хотя небольшой процент может прожить до десяти лет. Известно, что Рэндалл болел в течение трех лет.

Напомним, недавно скончалась 25-летняя звезда сериала "Эйфория".

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