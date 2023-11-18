Стало известно, как в США живет одна из дочерей предательницы Снежаны Егоровой

Дочь Снежаны Егоровой, Александра. Фото: Instagram/sashayegorova

Первый муж пропутинской украинской телеведущей Снежаны Егоровой, режиссер Семен Горов, рассказал, как живет их общая младшая дочь Александра. Как и старшая Стася Ровинская, она находится в США.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

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В отличие от своей старшей сестры, до полномасштабной войны работавшей на телевидении, 26-летняя Александра продолжает общение с одиозной матерью. Девушка уже давно живет в США. Несколько лет назад она вышла замуж, а недавно стала владелицей загородного дома в пригороде Лос-Анджелеса.

"С мужем Саши лично еще не виделся. Его зовут Том, он американец. Пишет музыку, фотографирует. Долгое время они жили в Лос-Анджелесе, а сейчас купили дом в пригороде. Думаю, что взяли в рассрочку, там все так делают. Теперь живут в живописном месте — калифорнийской пустыне. Там очень красиво, и я мечтаю, что когда-нибудь обязательно все это увижу своими глазами. Хотя бы на недели две уехать, чтобы насладиться видами и общением", — признался режиссер.

По словам Горова, Александра работает моделью, занимается фотосъемкой и иногда снимается в кино в эпизодических ролях.

"Но еще она с головой ушла в свою любовь — ну, как все женщины умеют. Я спрашиваю часто у нее, счастлива ли она, говорит, что да. И это для меня главное. Они с мужем — творческие люди. Имеют свою студию в дома, Том пишет альбом, Саша ему помогает. Рядом их собака", — подытожил он.

Семен Горов уверяет, что с началом полномасштабной войны Александра выразила, что хочет приехать в Украину. Относительно Снежаны Егоровой, неоднократно выражавшей свою поддержку политике диктора Владимира Путина, она живет в Турции с тремя детьми от экс-мужа, шоумена Антина Мухарского, более известного по псевдониму Орест Лютый.

Снежана Егорова с детьми до полномасштабной войны. Фото: Google

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