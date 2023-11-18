Стало відомо, як у США живе одна з доньок зрадниці Сніжани Єгорової

Донька Сніжани Єгорової, Олександра. Фото: Instagram/sashayegorova

Перший чоловік пропутінської української телеведучої Сніжани Єгорової, режисер Семен Горов, розповів, як живе їхня спільна молодша донька Олександра. Як і старша, Стася Ровінська, вона знаходиться у США.

Про це пише видання OBOZ.UA.

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На відміну від своєї старшої сестри, яка до повномасштабної війни працювала на телебаченні, 26-річна Олександра продовжує спілкування з одіозною матір’ю. Дівчина вже давно мешкає в США. Кілька років тому вона вийшла заміж, а нещодавно стала власницею заміського будинку в передмісті Лос-Анджелеса.

"З чоловіком Саші особисто ще не бачився. Його звати Том, він американець. Пише музику, фотографує. Довгий час вони жили в Лос-Анджелесі, а зараз купили будинок у передмісті. Думаю, що взяли на виплат, там всі так роблять. Тепер мешкають у мальовничому місці — каліфорнійській пустелі. Там дуже красиво, і я мрію, що колись обов’язково все це побачу на власні очі. Хоча б на тижні два поїхати, щоб насолодитися краєвидами та спілкуванням", — зізнався режисер.

За словами Горова, Олександра працює моделлю, займається фотозйомкою та інколи знімається в кіно в епізодичних ролях.

"Але ще вона з головою поринула у своє кохання — ну, як всі жінки вміють. Я питаю часто в неї, чи вона щаслива, каже, що так. І це для мене головне. Вони з чоловіком — творчі люди. Мають свою студію в будинку, Том пише альбом, Саша йому допомагає. Поряд їхній собака", — підсумував він.

Семен Горов запевняє, що з початком повномасштабної війни Олександра висловила, що хоче приїхати до України. Стосовно Сніжани Єгорової, яка неодноразово висловлювала свою підтримку політиці диктора Володимира Путіна, вона живе в Туреччині з трьома дітьми від ексчоловіка, шоумена Антіна Мухарського, більш відомого за псевдонімом Орест Лютий.

Сніжана Єгорова з дітьми до повномасштабної війни. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Павло Зібров обурився цинізмом пропутінської Таїсії Повалій, яка отримала громадянство РФ. Також ми розповідали, що ексчоловік зрадниці Ані Лорак вперше відреагував на чутки про розлучення з молодою дружиною.