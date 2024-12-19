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Стало известно, кто оплатит похороны экс-супруга Седоковой

19 декабря 2024 16:36
Мария Покровская - Редактор
Янис Тимма совершил самоубийство — кто оплатит похороны экс-мужа Анны Седоковой
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Мария Покровская - Редактор

Семья бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, не имеет средств на его похороны. Мать спортсмена, совершившего самоубийство, попросила помочь ей транспортировать тело сына на родину в Латвию.

Об этом пишут российские СМИ.

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Как сообщили друзья покойного Тиммы, его родным придется заплатить около миллиона рублей (более 400 тыс. гривен) за транспортировку его тела спецрейсом в Латвию.

"В ближайшее воскресенье мама Яниса летит в Москву, чтобы организовать перевозку его тела. Но пока нет на что. Близкие баскетболисты собирают деньги в соцсетях — у них на это четыре дня. Отец Яниса, с которым они почти не общались в последнее время, денег тоже не имеет. Нам надо покрыть расходы на возвращение Яниса домой и на его похороны в Латвии. Несмотря на его выбор, Яниса всегда будут помнить как теплого, амбициозного и улыбчивого человека. Мы будем благодарны вам за любую поддержку", — рассказал друг баскетболиста.

Янис Тимма
Янис Тимма.

Впоследствии стало известно, что Седокова решила помочь семье бывшего мужа и взять на себя все финансовые обязательства, чтобы провести Тимму в последний путь.

Как сообщают в российских СМИ, певица уже оплатила необходимую часть ритуальных услуг.

Анна Седокова с бывшим мужем Янисом Тиммой
Анна Седокова с бывшим мужем Янисом Тиммой.

Напомним, баскетболист совершил самоубийство в Москве в день рождения бывшей жены, 16 декабря. В телефоне Тиммы нашли сообщение Седоковой и просьбу перезвонить.

Как известно, за несколько дней до трагедии певица и спортсмен официально развелись после пяти лет в отношениях.

Ранее Эвелина Бледанс назвала смерть Тиммы "роскошным подарком" для Седоковой.

Также стало известно, что экс-солистка "ВИА Гры" оказалась в больнице после суицида бывшего мужа. .

Анна Седокова похороны самоубийство Баскетбол Янис Тимма

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