Янис Тимма совершил самоубийство — кто оплатит похороны экс-мужа Анны Седоковой

Стало известно, кто оплатит похороны экс-супруга Седоковой
Семья бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, не имеет средств на его похороны. Мать спортсмена, совершившего самоубийство, попросила помочь ей транспортировать тело сына на родину в Латвию.
Об этом пишут российские СМИ.
Анна Седокова отреагировала на просьбу бывшего свекрови
Как сообщили друзья покойного Тиммы, его родным придется заплатить около миллиона рублей (более 400 тыс. гривен) за транспортировку его тела спецрейсом в Латвию.
"В ближайшее воскресенье мама Яниса летит в Москву, чтобы организовать перевозку его тела. Но пока нет на что. Близкие баскетболисты собирают деньги в соцсетях — у них на это четыре дня. Отец Яниса, с которым они почти не общались в последнее время, денег тоже не имеет. Нам надо покрыть расходы на возвращение Яниса домой и на его похороны в Латвии. Несмотря на его выбор, Яниса всегда будут помнить как теплого, амбициозного и улыбчивого человека. Мы будем благодарны вам за любую поддержку", — рассказал друг баскетболиста.
Впоследствии стало известно, что Седокова решила помочь семье бывшего мужа и взять на себя все финансовые обязательства, чтобы провести Тимму в последний путь.
Как сообщают в российских СМИ, певица уже оплатила необходимую часть ритуальных услуг.
Напомним, баскетболист совершил самоубийство в Москве в день рождения бывшей жены, 16 декабря. В телефоне Тиммы нашли сообщение Седоковой и просьбу перезвонить.
Как известно, за несколько дней до трагедии певица и спортсмен официально развелись после пяти лет в отношениях.
Ранее Эвелина Бледанс назвала смерть Тиммы "роскошным подарком" для Седоковой.
Также стало известно, что экс-солистка "ВИА Гры" оказалась в больнице после суицида бывшего мужа. .
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