Яніс Тімма скоїв самогубство — хто оплатить похорон ексчоловіка Анни Сєдокової

Яніс Тімма та Анна Сєдокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Родина колишнього чоловіка співачки Анни Сєдокової, баскетболіста Яніса Тімми, не має коштів на його поховання. Мати спортсмена, який скоїв самогубство, попросила допомогти їй транспортувати тіло сина на батьківщину, до Латвії.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Анна Сєдокова відреагувала на прохання колишньої свекрухи

Як повідомили друзі покійного Тімми, його рідним доведеться заплатити близько мільйона рублів (понад 400 тис. гривень) за транспортування його тіла спецрейсом до Латвії.

"Найближчої неділі мама Яніса летить до Москви, аби організувати перевезення його тіла. Але поки нема на що. Близькі баскетболісти збирають гроші у соцмережах — у них на це чотири дні. Батько Яніса, з яким вони майже не спілкувалися останнім часом, грошей теж не має. Нам треба покрити витрати на повернення Яніса додому та на його похорон у Латвії. Незважаючи на його вибір, Яніса завжди пам'ятатимуть як теплу, амбітну та усміхнену людину. Ми будемо вдячні вам за будь-яку підтримку", — розповів друг баскетболіста.

Яніс Тімма. Фото: instagram.com/janis.timma

Згодом стало відомо, що Сєдокова вирішила допомогти родині колишнього чоловіка та взяти на себе усі фінансові зобов'язання, аби провести Тімму в останню путь.

Як повідомляють у російських ЗМІ, співачка вже сплатила необхідну частину ритуальних послуг.

Анна Сєдокова з колишнім чоловіком Янісом Тіммою. Фото: instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, баскетболіст скоїв самогубство у Москві в день народження колишньої дружини, 16 грудня. У телефоні Тімми знайшли повідомлення до Сєдокової та прохання перетелефонувати.

Як відомо, за декілька днів до трагедії співачка та спортсмен офіційно розлучилися після п'яти років у стосунках.

Раніше Евеліна Бльоданс назвала смерть Тімми "розкішним подарунком" для Сєдокової.

Також стало відомо, що екссолістка "ВІА Гри" опинилася в лікарні після суїциду колишнього чоловіка.