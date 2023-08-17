Стало известно, кто представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2023"

Киевлянка Ангелина Усанова, которая будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фадиль Бериши

Киевлянка Ангелина Усанова будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Из-за полномасштабной российской агрессии Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" решил выбирать победительницу онлайн.

Об этом сообщают на Instagram-странице конкурса "Мисс Украина Вселенная".

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Вручение награды и передача короны Ангелине Усановой запланированы на конец августа в Киеве. После этого она примет участие в международном конкурсе в Сальвадоре, который состоится 18 ноября, где представит Украину.

Также отмечается, что не было традиционного дефиле, а победительницу выбирали "в режиме онлайн-собеседований и онлайн-голосования жюри".

Киевлянка Ангелина Усанова, которая будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фадиль Бериши

Киевлянка Ангелина Усанова, которая будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фадиль Бериши

Отмечается, что Ангелина Усанова — певица, автор песен и музыкант, создает музыку на темы мира, экологии и любви. Она является звуковым целителем и завоевала титул мастера йоги после обучения в аширамах в Австрии и Индии.

Киевлянка Ангелина Усанова, которая будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фадиль Бериши

Киевлянка Ангелина Усанова, которая будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фадиль Бериши

Во время полномасштабного вторжения она организовывала благотворительные концерты для сбора средств на гуманитарную помощь, обеспечивала украинских беженцев в Европе жильем, оказывала поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, а также способствовала проекту "Быстрая эвакуация", собирая средства на машины для фронта.

Киевлянка Ангелина Усанова, которая будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фадиль Бериши

Киевлянка Ангелина Усанова, которая будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фадиль Бериши

"Сейчас Ангелина находится в США и уже начала подготовку к конкурсу "Мисс Вселенная", — говорится в сообщении.

Киевлянка Ангелина Усанова, которая будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фадиль Бериши

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