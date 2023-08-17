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Леся Нікітюк іронічно звернулася до анонімних хейтерів

17 серпня 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Леся Нікітюк звернулася до хейтерів – ведуча іронічно висміяла їх
Українська телеведуча Леся Нікітюк у програмі "єПитання". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк звернулася до всіх хейтерів дуже цікавим способом. Популярна ведуча іронічно засудила всіх анонімних хейтерів, розповівши цікаву історію, та показала фотографію з чорним конем.

Фото та звернення можна побачити на офіційній сторінці Лесі Нікітюк в Instagram.

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Публікація Лесі Нікітюк

Українська телеведуча звернулася до анонімних хейтерів, які пишуть гнівні слова на адресу різних зірок. Також вона показала свої фотографії, де вона стоїть у чорному стильному одязі біля коня чорного кольору у своєму рідному Хмельницькому. 

"Зібрав якось в пеклі головний чорт людей зі скритими профілями Instagram і питає: "Хто що зробив?" Нігті_Львів_офішел каже: "Я написав одній ведучі "Нового каналу", що вона страшна і в неї губи наколоті". Нижня білизна_XXL каже: "Я написала одній співачці, що в неї донька товста... і вона співати не вміє". Касабланка_911 каже: "А я написав одному волонтеру, шо він брехло і щоб займався тим, чим він займається до війни, і не ліз в політику". Чорт подумав і каже: "Та побійтесь Бога", перехрестився і пішов!!!", — розповіла Леся Нікітюк.

Публікація Лесі Нікітюк
Публікація української телеведучої Лесі Нікітюк. Фото: Instagram Лесі Нікітюк 

Серед коментарів користувачів мережі та підписників телеведучої з’явилися компліменти на адресу Лесі Нікітюк.

  • Леся, ти душа України. Щира, відверта, вперта, яскрава та рідна. Не знаю людей, які б тебе не любили. В усіх обговореннях: "А, Леська! Нє, ну це ж Леська!” І всі: "Ну так так, молодець Леся, класна, класна... Урурур…"
  • Це вкладене волосся вам дуже личить, саме у такому варіанті мені подобається більше всього, це чудово, виглядаєте дуже і дуже гарно з такою зачіскою
  • А як на мене, то Леся Нікітюк — найгарніша телеведуча України!! І моя землячка!
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Критика на адресу Лесі Нікітюк

Останнім часом українська телеведуча отримує велику кількість різних негативних коментарів стосовно своєї зовнішності. Люди стверджують, що Леся дуже змінилася через пластичні операції, адже вона зараз має зовсім інший вигляд.

Леся Никитюк
Українська ведуча Леся Нікітюк на презентації колекції бренду Rikky Hype. Фото: Instagram Лесі Нікітюк

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в образі Барбі. 

Раніше ми розповідали про те, що українська ведуча Леся Нікітюк осоромилася через свою рекламу. 

Також ми повідомляли про те, що популярна телеведуча Леся Нікітюк зізналася, чи робила вона пластичну операцію.

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