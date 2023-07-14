Трансгендер, яка поїде на "Міс Всесвіт", захейтили у мережі

Перможниця конкурсу краси "Міс Нідерланди-2023" Ріккі Колле. Фото: Reuters

Трансгендерна жінка Ріккі Колле вперше перемогла у Нідерландах на конкурсі крас. Але тепер модель почала відчувати "побічні ефекти" слави.

Про це йдеться у Daily Mail.

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Інший бік слави

Трансгендер Ріккі Колле зізнається, вона сприймала свою перемогу, як довгоочікувану відкритість своєї країни, але зіткнулася з жорстокою критикою у мережі.

Перможниця конкурсу краси "Міс Нідерланди-2023" Ріккі Колле. Фото: Reuters

"Я думала, трансгендерів нарешті почали нормально сприймати у Нідерландах, але жорстокі коментарі показали інший бік суспільства. Таж я повністю ігнорую це. Сконцентрувалася на гарних речах, які обов'язково стануться у моєму житті. Я хочу показати світу Ріккі і мою транс-історію, та отримати хейт за це дійсно сумно", — говорить Ріккі Колле.

Модель народилася хлопчиком Ріком, але пізніше змінила ім'я на Ріккі.

"День, коли я зробила операцію зі зміни статі, став днем, коли стала тим, ким давно хотіла бути", — коментує Ріккі і додає, що тепер прагне допомогти всім, хто не почувається самим собою та відчуває критику з боку власної родини.

Ріккі Колле у грудні поїде на конкурс "Міс Всесвіт", де представлятиме Нідерланди.

Перможниця конкурсу краси "Міс Нідерланди-2023" Ріккі Колле. Фото: Reuters

Рішенням конкурсного журі виявилися задоволеними далеко не всі. Соціальні мережі заполонила різка критика з цього приводу, і багато користувачів висловили думку, що справжньою переможницею мала бути дівчина, яка посіла друге місце. Саме її вони назвали справжньою "Міс Нідерланди-2023". Деякі користувачі звернули увагу, що чоловіки, які називають себе жінками, "повсюди забирають у жінок призи та можливості".

Раніше вагітний трансгендер Логан Браун став головним героєм британського видання Glamour. Тема номеру — червневий ЛГБТ-прайд.

Нагадаємо, у Таїланді відбувся конкурс краси Miss International Queen. Вперше в історії перемогла учасниця з Нідерландів.