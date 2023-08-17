Стало відомо, хто представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2023"
Киянка Ангеліна Усанова представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023". Через повномасштабну російську агресію Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" вирішив обирати переможницю онлайн.
Про це повідомляють на Instagram-сторінці конкурсу "Міс Україна Всесвіт".
Що відомо про Ангеліну Усанову
Вручення нагороди та передача корони Ангеліні Усановій заплановані на кінець серпня в Києві. Після цього вона візьме участь у міжнародному конкурсі в Сальвадорі, який відбудеться 18 листопада, де представить Україну.
Також зазначається, що не було традиційного дефіле, а переможницю обирали "у режимі онлайн-співбесід та онлайн-голосування журі".
Зазначається, що Ангеліна Усанова — співачка, авторка пісень та музикантка, що створює музику на теми миру, екології та любові. Вона є звуковим цілителем і здобула титул майстра йоги після навчання в аширамах в Австрії та Індії.
Під час повномасштабного вторгнення вона організовувала благодійні концерти для збору коштів на гуманітарну допомогу, забезпечувала українських біженців в Європі житлом, надавала підтримку постраждалим від війни за допомогою йоги, медитації та саунд-хілінгу, а також сприяла проєкту "Швидка евакуація", збираючи кошти на придбання машин для фронту.
"Зараз Ангеліна знаходиться в США та вже розпочала підготовку до конкурсу "Міс Всесвіт", — йдеться в повідомленні.
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