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Стало відомо, хто представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2023"

17 серпня 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, хто представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2023"
Киянка Ангеліна Усанова, яка представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фаділь Беріші
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Киянка Ангеліна Усанова представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023". Через повномасштабну російську агресію Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" вирішив обирати переможницю онлайн.

Про це повідомляють на Instagram-сторінці конкурсу "Міс Україна Всесвіт".

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Що відомо про Ангеліну Усанову

Вручення нагороди та передача корони Ангеліні Усановій заплановані на кінець серпня в Києві. Після цього вона візьме участь у міжнародному конкурсі в Сальвадорі, який відбудеться 18 листопада, де представить Україну.

Також зазначається, що не було традиційного дефіле, а переможницю обирали "у режимі онлайн-співбесід та онлайн-голосування журі".

Киянка Ангеліна Усанова, яка представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фаділь Беріші
Киянка Ангеліна Усанова, яка представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фаділь Беріші

Зазначається, що Ангеліна Усанова — співачка, авторка пісень та музикантка, що створює музику на теми миру, екології та любові. Вона є звуковим цілителем і здобула титул майстра йоги після навчання в аширамах в Австрії та Індії.

Киянка Ангеліна Усанова, яка представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фаділь Беріші
Киянка Ангеліна Усанова, яка представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фаділь Беріші

Під час повномасштабного вторгнення вона організовувала благодійні концерти для збору коштів на гуманітарну допомогу, забезпечувала українських біженців в Європі житлом, надавала підтримку постраждалим від війни за допомогою йоги, медитації та саунд-хілінгу, а також сприяла проєкту "Швидка евакуація", збираючи кошти на придбання машин для фронту.

Киянка Ангеліна Усанова, яка представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фаділь Беріші
Киянка Ангеліна Усанова, яка представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фаділь Беріші

"Зараз Ангеліна знаходиться в США та вже розпочала підготовку до конкурсу "Міс Всесвіт", — йдеться в повідомленні.

Киянка Ангеліна Усанова, яка представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023". Фото: instagram.com/missukraine_universe / Фаділь Беріші
Джерело: instagram.com/missukraine_universe

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