Стало известно, кто из звезд создал музыку для фильма Алана Бадоева о преступлениях россиян
Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев раскрывает все больше деталей о новом документальном проекте "Довга доба". Лента была создана из 200 часов видео, снятого украинцами на свои гаджеты.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.
Музыкальный символизм
Фильм представляет собой уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами героев и документ, написанный голосами украинцев.
Над музыкальным оформлением документального проекта работал известный музыкант и композитор Евгений Филатов. Композитор говорит, что в работе над саундтреком использовал как классические, так и совершенно неожиданные варианты звучания.
"Для меня как для кинокомпозитора работа начинается с поиска звучания музыкального ландшафта и музыкальных красок, которые я смешиваю. В проекте "Довга доба" есть классические примеры, когда музыку играет симфонический оркестр, но есть и не совсем классические. В процессе написания я экспериментировал и играл на уникальном инструменте Юфон, который был сделан на заказ, пел, делал шумовые эффекты. Это 100% эксклюзивный подход. Официальный саундтрек "Довга Доба" — 24 трека. Когда я посчитал и оказалось, что их действительно 24, очень обрадовался, потому что увидел в этом символизм: 24 трека, 24 часа", — говорит композитор.
Филатов также добавил, что для него долгие сутки, как и для всех украинцев, до сих пор.
"Для меня долгие сутки, почти как для всех украинцев, наверное, — это все это долгое время после 24 февраля, в которое мы живем, боремся за нашу культуру, за нашу землю, за наше будущее", — говорит Евгений.
Над созданием музыкального оформления Евгений работал в Чернигове, в семейном доме своей жены Натальи Жижченко, более известной как Onuka. Деревянный дом построен в 1904 году и имеет большую мастерскую музыкальных инструментов, дедушка Наталии Александр Шленчик был мастером музыкальных инструментов. Последние несколько лет Наталья и Евгений занимались реставрацией дома.
"Довга Доба" — это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте — кино, снимаемое героями на свои гаджеты. Каждая минута снята украинцами на мобильные телефоны. Некоторые герои выжили, некоторые были убиты.
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