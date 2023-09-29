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Стало известно, кто из звезд создал музыку для фильма Алана Бадоева о преступлениях россиян

29 сентября 2023 15:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стало известно, кто из звезд создал музыку для фильма Алана Бадоева о преступлениях россиян
Режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев раскрывает все больше деталей о новом документальном проекте "Довга доба". Лента была создана из 200 часов видео, снятого украинцами на свои гаджеты.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Музыкальный символизм

Фильм представляет собой уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами героев и документ, написанный голосами украинцев.

 

Музыкант Евгений Филатов. Фото: менеджмент проекта.
Музыкант Евгений Филатов. Фото: менеджмент проекта.

Над музыкальным оформлением документального проекта работал известный музыкант и композитор Евгений Филатов. Композитор говорит, что в работе над саундтреком использовал как классические, так и совершенно неожиданные варианты звучания.

"Для меня как для кинокомпозитора работа начинается с поиска звучания музыкального ландшафта и музыкальных красок, которые я смешиваю. В проекте "Довга доба" есть классические примеры, когда музыку играет симфонический оркестр, но есть и не совсем классические. В процессе написания я экспериментировал и играл на уникальном инструменте Юфон, который был сделан на заказ, пел, делал шумовые эффекты. Это 100% эксклюзивный подход. Официальный саундтрек "Довга Доба" — 24 трека. Когда я посчитал и оказалось, что их действительно 24, очень обрадовался, потому что увидел в этом символизм: 24 трека, 24 часа", — говорит композитор.

 

Филатов также добавил, что для него долгие сутки, как и для всех украинцев, до сих пор.

"Для меня долгие сутки, почти как для всех украинцев, наверное, — это все это долгое время после 24 февраля, в которое мы живем, боремся за нашу культуру, за нашу землю, за наше будущее", — говорит Евгений.

Над созданием музыкального оформления Евгений работал в Чернигове, в семейном доме своей жены Натальи Жижченко, более известной как Onuka. Деревянный дом построен в 1904 году и имеет большую мастерскую музыкальных инструментов, дедушка Наталии Александр Шленчик был мастером музыкальных инструментов. Последние несколько лет Наталья и Евгений занимались реставрацией дома.

"Довга Доба" — это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте — кино, снимаемое героями на свои гаджеты. Каждая минута снята украинцами на мобильные телефоны. Некоторые герои выжили, некоторые были убиты.

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