Стало известно, кто из звезд выставляет баллы от Украины на "Евровидение-2023"

Члены нацжуры от Украины на "Евровидении-2023". Фото: Владимир Шевчук.

В этом году впервые за всю историю участия нашей страны на конкурсе "Евровидение" украинцы сами выбирали членов национального жюри, которые выставили свои баллы участникам из других стран мира во втором полуфинале и финале конкурса. До последнего их имена держали в секрете, чтобы они не подверглись давлению и хейту.

Соорганизатор "Евровидения-2023" медиакомпания Суспільне Мовлення сообщила, кто из украинских знаменитостей оценивал выступления 25 участников конкурса и тех, кто не попал в финал.

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Кто в жюри

В состав национального жюри вошли:

Александр Фоззи Сидоренко, певец, участник группы ТНМК

Светлана Тарабарова, певица, композитор и автор песен

Тоня Матвиенко, певица, заслуженная артистка Украины

Олег Собчук, фронтмен и основатель группы "СКАЙ"

Евгений Хмара, композитор и пианист

Члены украинского нацжуры на "Евровидении-2023". Фото: Суспільне Мовлення

Напомним, ранее мы писали, что Kalush Orchestra показали маму Стефанию миру в финале "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, группа Go_A и Джамала открыли финал "Евровидения-2023".