Стало известно, кто из звезд выставляет баллы от Украины на "Евровидение-2023"
В этом году впервые за всю историю участия нашей страны на конкурсе "Евровидение" украинцы сами выбирали членов национального жюри, которые выставили свои баллы участникам из других стран мира во втором полуфинале и финале конкурса. До последнего их имена держали в секрете, чтобы они не подверглись давлению и хейту.
Соорганизатор "Евровидения-2023" медиакомпания Суспільне Мовлення сообщила, кто из украинских знаменитостей оценивал выступления 25 участников конкурса и тех, кто не попал в финал.
Кто в жюри
В состав национального жюри вошли:
- Александр Фоззи Сидоренко, певец, участник группы ТНМК
- Светлана Тарабарова, певица, композитор и автор песен
- Тоня Матвиенко, певица, заслуженная артистка Украины
- Олег Собчук, фронтмен и основатель группы "СКАЙ"
- Евгений Хмара, композитор и пианист
Напомним, ранее мы писали, что Kalush Orchestra показали маму Стефанию миру в финале "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, группа Go_A и Джамала открыли финал "Евровидения-2023".