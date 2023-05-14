Стало відомо, хто з зірок виставляє бали від України на "Євробачення-2023"

Члени нацжурі від України на "Євробаченні-2023". Фото: Володими Шевчук

Цього року вперше за всю історію участі нашої країни на конкурсі "Євробачення", українці самі обирали членів національного журі, які виставили свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі конкурсу. До останнього їхні імена тримали в секреті, аби вони не зазнали тиску та хейту.

Співорганізатор "Євробачення-2023" медіакомпанія Суспільне Мовлення повідомила, хто з українських знаменитостей оцінював виступи 25 фіналістів конкурсу та тих, хто не потрапив до фіналу.

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Хто в журі

До складу національного журі увійшли:

Олександр Фоззі Сидоренко, співак, учасник гурту ТНМК

Світлана Тарабарова, співачка, композиторка й авторка пісень

Тоня Матвієнко, співачка, заслужена артистка України

Олег Собчук, фронтмен і засновник гурту "СКАЙ"

Євген Хмара, композитор і піаніст

Члени українського нацжурі на "Євробаченні-2023". Фото: Суспільне Мовлення

Нагадаємо, раніше ми писали, що Kalush Orchestra показали маму Стефанію світові у фіналі "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023".