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Стало відомо, хто з зірок виставляє бали від України на "Євробачення-2023"

14 травня 2023 00:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, хто з зірок виставляє бали від України на "Євробачення-2023"
Члени нацжурі від України на "Євробаченні-2023". Фото: Володими Шевчук
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цього року вперше за всю історію участі нашої країни на конкурсі "Євробачення", українці самі обирали членів національного журі, які виставили свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі конкурсу. До останнього їхні імена тримали в секреті, аби вони не зазнали тиску та хейту. 

Співорганізатор "Євробачення-2023" медіакомпанія Суспільне Мовлення повідомила, хто з українських знаменитостей оцінював виступи 25 фіналістів конкурсу та тих, хто не потрапив до фіналу.

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Хто в журі

До складу національного журі увійшли: 

  • Олександр Фоззі Сидоренко, співак, учасник гурту ТНМК
  • Світлана Тарабарова, співачка, композиторка й авторка пісень
  • Тоня Матвієнко, співачка, заслужена артистка України 
  • Олег Собчук, фронтмен і засновник гурту "СКАЙ" 
  • Євген Хмара, композитор і піаніст
Члени українського нацжурі на "Євробаченні-2023". Фото: Суспільне Мовлення

Нагадаємо, раніше ми писали, що Kalush Orchestra показали маму Стефанію світові у фіналі "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023". 

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