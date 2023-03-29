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Українці вперше обирають журі на "Євробачення": хто з зірок в списку та де голосувати

29 березня 2023 16:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Українці обирають членів національного журі на конкурсі "Євробачення-2023"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже 9 травня в англійському Ліверпулі пройде перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Вперше за 20-річну участь нашої країни, українці самі обиратимуть членів національного журі, які виставлятимуть свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі. 

Про це повідомляє один зі співорганізаторів конкурсу Суспільне. 

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Подробиці 

Кожен охочий може долучитися до голосування впродовж тижня, з середи, 29 березня, по 5 квітня включно. Українці віком від 14 років можуть віддати свій голос тільки за одного члена журі зі списку кандидатів. Щоб проголосувати, потрібно відкрити застосунок "Дія" у розділі "Послуги" та натиснути на "Опитування".

Хто претенденти

  • Євген Хмара — композитор, віртуозний піаніст, творець інструментальних шоу.
  • ROXOLANA — співачка та авторка пісень, фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2022".
  • Тоня Матвієнко — заслужена артистка України. 2011 року осіла друге місце у проєкті "Голос країни".
  • Олександр "Фоззі" Сидоренко — співак, учасник гурту ТНМК, один з основоположників українського хіп-хопу
  • Світлана Тарабарова — співачка, композиторка й авторка пісень, музична продюсерка, акторка.
  • Олег Собчук — фронтмен і засновник гурту "СКАЙ", член спілки авторів України.
  • Амадор Лопес — українсько-венесуельський співак, хореограф, шоумен, теле- та радіоведучий.
  • Олена Шоптенко — хореографка-постановниця, чемпіонка світу зі спортивних бальних танців, переможниця та головна хореографка шоу "Танці з зірками".
  • Михайло Клименко — засновник гурту ADAM, вокаліст, композитор, саундпродюсер, неодноразовий учасник Нацвідборів на "Євробачення".
  • Олена Гребенюк — оперна співачка з ліричним сопрано, співає на 14 мовах. Була тренеркою шоу "Фабрика зірок".

За результатами голосування буде сформовано рейтинг, і п’ятірці кандидатів, які отримають найбільше голосів, запропонують підписати зобов’язання члена національного журі "Євробачення-2023". Головою національного журі автоматично стане той, хто отримає найбільшу підтримку під час опитування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Євробачення-2023" представило порядок виступів усіх учасників конкурсу у півфіналах. Також ми розповідали, що фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна стала єдиною представницею з України, яка вестиме "Євробачення-2023" в Ліверпулі.

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