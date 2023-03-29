Українці вперше обирають журі на "Євробачення": хто з зірок в списку та де голосувати
Вже 9 травня в англійському Ліверпулі пройде перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Вперше за 20-річну участь нашої країни, українці самі обиратимуть членів національного журі, які виставлятимуть свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі.
Про це повідомляє один зі співорганізаторів конкурсу Суспільне.
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Подробиці
Кожен охочий може долучитися до голосування впродовж тижня, з середи, 29 березня, по 5 квітня включно. Українці віком від 14 років можуть віддати свій голос тільки за одного члена журі зі списку кандидатів. Щоб проголосувати, потрібно відкрити застосунок "Дія" у розділі "Послуги" та натиснути на "Опитування".
Хто претенденти
- Євген Хмара — композитор, віртуозний піаніст, творець інструментальних шоу.
- ROXOLANA — співачка та авторка пісень, фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2022".
- Тоня Матвієнко — заслужена артистка України. 2011 року осіла друге місце у проєкті "Голос країни".
- Олександр "Фоззі" Сидоренко — співак, учасник гурту ТНМК, один з основоположників українського хіп-хопу
- Світлана Тарабарова — співачка, композиторка й авторка пісень, музична продюсерка, акторка.
- Олег Собчук — фронтмен і засновник гурту "СКАЙ", член спілки авторів України.
- Амадор Лопес — українсько-венесуельський співак, хореограф, шоумен, теле- та радіоведучий.
- Олена Шоптенко — хореографка-постановниця, чемпіонка світу зі спортивних бальних танців, переможниця та головна хореографка шоу "Танці з зірками".
- Михайло Клименко — засновник гурту ADAM, вокаліст, композитор, саундпродюсер, неодноразовий учасник Нацвідборів на "Євробачення".
- Олена Гребенюк — оперна співачка з ліричним сопрано, співає на 14 мовах. Була тренеркою шоу "Фабрика зірок".
За результатами голосування буде сформовано рейтинг, і п’ятірці кандидатів, які отримають найбільше голосів, запропонують підписати зобов’язання члена національного журі "Євробачення-2023". Головою національного журі автоматично стане той, хто отримає найбільшу підтримку під час опитування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що "Євробачення-2023" представило порядок виступів усіх учасників конкурсу у півфіналах. Також ми розповідали, що фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна стала єдиною представницею з України, яка вестиме "Євробачення-2023" в Ліверпулі.