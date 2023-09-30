Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стало известно, когда начнутся съемки нового сезона сериала "Эмили в Париже" arrow

Стало известно, когда начнутся съемки нового сезона сериала "Эмили в Париже"

30 сентября 2023 07:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно, когда начнутся съемки нового сезона сериала "Эмили в Париже"
Кадр из сериала "Эмили в Париже". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Четвертый сезон сериала "Эмили в Париже" от стриминговой платформы Netflix начнут снимать уже в начале 2024 года. Съемки должны завершиться в начале Олимпийских игр во французской столице.

Об этом сообщает Variety.

Читайте также:

Подготовка к съемкам "Эмили в Париже"

Первоначально продюсеры планировали, что новые эпизоды популярного сериала снимут на киностудии Cité du Cinema, где проходила работа над тремя предыдущими сезонами. Однако она занята с середины ноября в связи с подготовкой к Олимпиаде. Съемки перенесли на другую студию.

Кроме того, часть сцен будет снята на натурных съемках прямо на улицах Парижа. В январе в городе также начнут снимать сериал "Этуаль" — его выпустит сервис Amazon Prime. Следующий год будет отчасти непростым для кинематографистов. С начала марта в городе ограничат доступ к некоторым районам, а с июня по сентябрь в столице Франции будут запрещены все съемки.

По словам главы организации Mission Cinema, которая координирует съемки в Париже, Мишеля Гомеса, многие знаковые места в городе уже забронированы под съемки в начале года. Среди них Пале-Рояль и Лувр.

Он отметил, что к съемкам "Эмили в Париже" привлекут от 100 до 150 членов съемочной группы. Действие нового сезона развернется не только в Париже, но и в Риме.

"В период с 2016 по 2022 годы количество съемок в Париже удвоилось из-за продукции стримеров и количества выпускаемых сериалов. И если фильм снимают в Париже за 20 дней, сериал требует шести месяцев, так что это гораздо больший масштаб", — сказал Гомес.

Напомним, ранее мы писали, что звезду "Эмили в Париже" Лили Коллинз ограбили на отдыхе. Также мы рассказывали, что в сериале "Утреннее шоу", главные роли в котором играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, упомянули обстрелы Мариуполя.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз