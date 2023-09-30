Стало известно, когда начнутся съемки нового сезона сериала "Эмили в Париже"

Кадр из сериала "Эмили в Париже". Фото: Google

Четвертый сезон сериала "Эмили в Париже" от стриминговой платформы Netflix начнут снимать уже в начале 2024 года. Съемки должны завершиться в начале Олимпийских игр во французской столице.

Об этом сообщает Variety.

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Подготовка к съемкам "Эмили в Париже"

Первоначально продюсеры планировали, что новые эпизоды популярного сериала снимут на киностудии Cité du Cinema, где проходила работа над тремя предыдущими сезонами. Однако она занята с середины ноября в связи с подготовкой к Олимпиаде. Съемки перенесли на другую студию.

Кроме того, часть сцен будет снята на натурных съемках прямо на улицах Парижа. В январе в городе также начнут снимать сериал "Этуаль" — его выпустит сервис Amazon Prime. Следующий год будет отчасти непростым для кинематографистов. С начала марта в городе ограничат доступ к некоторым районам, а с июня по сентябрь в столице Франции будут запрещены все съемки.

По словам главы организации Mission Cinema, которая координирует съемки в Париже, Мишеля Гомеса, многие знаковые места в городе уже забронированы под съемки в начале года. Среди них Пале-Рояль и Лувр.

Он отметил, что к съемкам "Эмили в Париже" привлекут от 100 до 150 членов съемочной группы. Действие нового сезона развернется не только в Париже, но и в Риме.

"В период с 2016 по 2022 годы количество съемок в Париже удвоилось из-за продукции стримеров и количества выпускаемых сериалов. И если фильм снимают в Париже за 20 дней, сериал требует шести месяцев, так что это гораздо больший масштаб", — сказал Гомес.

Напомним, ранее мы писали, что звезду "Эмили в Париже" Лили Коллинз ограбили на отдыхе. Также мы рассказывали, что в сериале "Утреннее шоу", главные роли в котором играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, упомянули обстрелы Мариуполя.