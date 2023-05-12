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Зірку "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз "обчистили" просто на відпочинку: що вкрали

12 травня 2023 16:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Акторку Лілі Коллінз обікрали просто у готелі – що відомо
Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська акторка та модель, зірка фільму "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз розповіла про проблеми в житті. Популярна акторка заявила про те, що в неї вкрали коштовності та обручку з готелю, який знаходиться в Лос–Анджелесі.

Про це повідомляє портал "Daily Mail"

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Виявляється, що американська акторка проводила час у SPA–день у готелі Edition у Західному Голлівуді. Щоб їй не заважали пристрої та кільця, вона заховала їх у камеру, після чого відправилася на відпочинок. Але після повернення вона побачила, що її речі вкрали.

Це пограбування зараз розслідує департамент шерифа округу Лос–Анджелес, у якому стверджується, що зараз немає ніяких доказів того, що комірку було зламано. Правоохоронці дивляться записи з камер відеоспостереження, щоб вивчити якусь інформацію про крадіжку.

Лили Коллинз
Американська акторка Лілі Коллінз у шоу. Фото: скріншот з YouTube

При цьому, правоохоронні органи заявили, що в акторки нібито вкрали понад десяти тисяч доларів.

Варто зазначити, що ця крадіжка стала для Лілі Коллінз справжнім ударом, оскільки ця обручка є "саме тим, що вона хотіла".

Також відомо, що у 2020 році американська зірка з серіалу "Емілі в Парижі" заявила про свої заручини з режисером Чарлі Макдавеллом, а вже у 2021 році вони одружилися. Пропозицію одразу ж зняли на камеру, а Лілі заявила, що вона чекала цього все своє життя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

"Я чекала на тебе все своє життя, і я не можу дочекатися, щоб провести наше життя разом", — підписала американська акторка пропозицію від режисера.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома американська акторка Лілі Коллінз вийшла заміж за режисера Чарлі Макдауелля.

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