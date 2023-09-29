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В серіалі з Еністон та Візерспун згадали обстріли Маріуполя: що не сподобалось глядачам

29 вересня 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В серіалі з Еністон та Візерспун згадали обстріли Маріуполя: що не сподобалось глядачам
Фрагмент серіалу The Morning Show ("Ранкове шоу") від Apple TV. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Два тижні тому почався показ третього сезону популярного американського серіалу "Ранкове шоу", головні ролі в якому грають Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. В одному з епізодів згадується український Маріуполь. 

Відео з’явилось в Instagram видання DTF Magazine, а деякі користувачі соцмереж розкритикували подачу сценаристів. 

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Згадка про Маріуполь в серіалі 

Війна в Україні — одна з тем нового сезону "Ранкового шоу" від Apple TV. В мережі обговорюють фрагмент з четвертого епізоду, у якому згадується Маріуполь. Головна героїня Бредлі Джексон, яку грає Різ Візерспун, шукала людину, яка могла б показати фотографові, що відбувається в Маріуполі. 

"Я розважаю рекламодавців, доки в Україні гинуть люди", — зауважила в епізоді героїня Візерспун.

Вона дзвонить Павлу, але той не розуміє англійської. Коліжанка Бредлі Джексон бере телефон і починає розмовляти з ним російською. Цей факт обурив багатьох українських фанатів популярного серіалу. 

  • Коли хотіли зробити як краще, а вийшло як завжди
  • Як тоді вона познайомилась з Павлом який не розуміє англійську і хотіла з ним про щось там домовлятись. І чого афроамериканка знає російську?
  • Мацкалі (москалі. — Ред.) із RUDUB (сервіс дубляжу у РФ. — Ред.) фразу "росіяни знову обстрілюють місто" переклали як "Азов стреляет по мирным"
  • Крінж.

Далі колеги зв’язуються з фотографом. Він розповів, що російські окупанти постійно обстрілюють Маріуполь і просто на вулицях вбивають невинних людей. Відзначимо, що в попередніх епізодах, керівництво телеканалу, на якому працюють герої серіалу, відмовилось йти на шантаж російських хакерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, який зірковий актор щороку дарує Дженніфер Еністон квіти на День матері. Також ми розповідали, що HBO презентував трейлер четвертого сезону серіалу True Detective ("Справжній детектив").

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