Стало известно когда и где пройдет прощание с Ниной Матвиенко

Певица Нина Матвиенко. Фото: Google

Сегодня, 8 октября, скончалась легендарная певица Нина Митрофановна Матвиенко. Через два дня ей должно было исполниться 76 лет. Первой о смерти Героя Украины сообщила ее дочь, певица Тоня Матвиенко. Она же объявила дату похорон легенды украинского шоу-бизнеса.

Соответствующее видео появилось в Instastories Тони Матвиенко.

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Прощание с Ниной Матвиенко

42-летняя дочь умершей певицы опубликовала черно-белое видео, на котором она в солнцезащитных очках, сдерживая слезы, сообщила дату и место церемонии прощания с Героем Украины (это звание Нина Матвиенко получила в 2006 году).

"Прощание с мамой состоится в среду (11 октября. — Ред.) с 11 до 13 часов в Филармонии", — лаконично сообщила Тоня Матвиенко.

Певица Тоня Матвиенко. Скриншот: Instagram/tonya_matvienko

Национальная Филармония Украины расположена в самом центре Киева, недалеко от Майдана Незалежности и Украинского дома на Европейской площади. Адрес: Владимирский спуск, 2.

О Нине Матвиенко

В 1966-1991 годах была солисткой вокальной студии при Государственном заслуженном украинском народном академическом хоре имени Григория Веревки. Кроме того, с 1968 года сотрудничает с вокальным трио "Золотые ключи".

Нина Матвиенко с большим успехом гастролировала в Мексике, Канаде, США, Чехии, Польше, Финляндии, Южной Корее, Франции, странах Латинской Америки. В ее творческом репертуаре пластинки с записями украинских народных песен, аудиокассеты, компакт-диски с записями разных по жанру произведений.

Певица Нина Матвиенко. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, какие украинские знаменитости вспоминают Нину Матвиенко в своих соцсетях. Также на смерть легендарной певицы отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский.