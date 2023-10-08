Монатік, Осадча, Потап та інші зірки відреагували на смерть Ніни Матвієнко

Співачка Ніна Матвієнко. Фото: Google

Сьогодні, 8 жовтня, за два дні до свого дня народження померла легендарна співачка Ніна Митрофанівна Матвієнко. Чимало українців згадують популярну артистку у своїх соцмережах. Серед них й знаменитості.

Новини.LIVE розкаже реакцію деяких зірок українського шоу-бізнесу на смерть Героя України. Це звання Ніна Матвієнко отримала 2006 року.

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Дмитро Монатік (MONATIK)

Співак опублікував серію фотографій, на яких Ніна Митрофанівна представлена в різних образах: не лише класичних, але й екстравагантних. За словами Дмитра, з артисткою завжди можна було посміятися та посумувати. Її поради і думки, пише Монатік, він буде нести з собою все моє життя.

"Пішла з життя Легенда української сцени.Людина з великим серцем, чиї пісні наповнювали. Ніно Митрофанівно, вдячний долі за те, що вдалося разом з Вами поспівпрацювати та знати особисто.Велика втрата для всіх нас! Вічна памʼять! Щирі співчуття сімʼї та рідним", — написав Дмитро.

Катерина Осадча

Телеведуча багато разів брала інтерв'ю в Ніни Матвієнко в рамках проєкту "Світське життя", який через повномасштабну війну на стопі. Осадча розповіла підписникам, що творчі експерименти, позитивний настрій, енергійність Героя України захоплювали її.

"А Ваші секрети краси, а поради, як крашанкою розгладжувати обличчя на Великдень, ця порада з нашого з Вами інтерв'ю розлетілась серед дівчат… Я не знаю чому небо Вас забрало так рано, але Ваш голос я не забуду ніколи, і не тільки те, як Ви співали, але й, як розмовляли... Так тихо, ніжно і з такою хитринкою, ніби... Нам буде Вас дуже бракувати, дуже сильно", — написала Осадча.

Потап

"Ніна Митрофанівна, плачу, як плакав коли ви співали. Сонце і голос нації. Який я щасливий, що знав вас, що чув ваш спів у житті, на сцені і за столом. Ваші безкінечні історії про Настине дитинство. Люблю вас усім серцем. Дякую Вам за Ваш талант, хай Господь вас обійме".

Ірина Білик

Співачка, як і Потап, звернулась до Ніни Митрофанівни зі сльозами на очах.

"Ніно Митрофанівно, можу звертатись тільки так, наче Ви тут і я говорю з Вами... Наша прекрасна... Так буде не вистачати на цій тривожній планеті Вашої посмішки і Вашого голосу... Я плачу".

Павло Зібров

"Душа української пісні полетіла у вічність… Світла памʼять, Ніна Митрофанівна. Глибокі співчуття родині".

Сергій Бабкін

"Поруч з такими людьми ти забуваєш про те, що час лине. Ти набуваєш в собі відчуття безмежності та нескінченності. Життя такої людини не може закінчитися. Воно має тривати вічно. Принаймні, хоча б протягом всього мого життя. Але ж наші бажання, на жаль, часто не співпадають з рішенням Бога".

Ірина Федишин

Співачка пригадала, як Ніна Митрофанівна не раз погоджувалася на численні пропозиції виступити разом.

"Ми з Віталіком робили благодійний концерт і збирали кошти на лікування для маленького хлопчика. Зателефонували до Вас і попросили підтримати, на що Ви радо погодилися. У Вас було дуже добре і велике серце. Також радо підтримали нашу ідею і взяли участь в унікальному проєкті "Хресна дорога для молоді", — згадала Федишин.

2013 року Ірина разом з чоловіком знову зателефонували Матвієнко і запросили її стати гостею у різдвяному концерті "Україна колядує", який Федишин анонсувала в Оперному театрі Львову. Ніна Митрофанівна і тоді не відмовила.

"Ваша присутність для мене була дуже важливою і надихаючою. Ми разом з Вами колядували. А ще багато спільних зйомок, веселі розмови і щирі поради. З Вами було легко і цікаво", — підсумувала Федишин.

Наталія Могилевська

Співачка розповіла, що Ніна Митрофанівна завжди згадувала діда Могилевської з теплом і любовʼю. Річ у тому, що у радянські часи він викладав Матвієнко в Університеті імені Шевченка українську мову.

"Це наші останні фото. Я ніби відчувала, що наближається щось серйозне. Запропонувала допомогу лікарів, але Ніна Митрофанівна відмовилась. Я хочу подякувати Вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності, жіночності Ви могли подарувати Україні таке красиве та ніжне обличчя через ваші пісні".

У своїх соцмережах теплими словами згадали Ніну Матвієнко ще багато знаменитостей: Джамала, Ольга Фреймут, Святослав Вакарчук, Світлана Тарабарова, Дмитро Шурок (Pianoбой) та інші. Сьогодні, 8 жовтня, смерть легенди об'єднала чи не весь український шоу-бізнес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у співачки Гайтани померла бабуся. Також ми писали, що помер виконавець ролі Дамблдора у "Гаррі Поттері", актор Майкл Гембон.