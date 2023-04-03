Стало известно, в каком городе пройдет Детское Евровидение-2023

Песенный конкурс Детское Евровидение

В конце прошлого года в Ереване (Армения) прошел песенный конкурс Детское Евровидение-2022. Победителем стал представитель Франции Lissandro с песней Oh maman! Европейский вещательный союз и France Télévisions определились с официальным городом-хозяином Детского Евровидения-2023.

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

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Подробности

В конце этого года, а именно 26 ноября участников Детского Евровидения-2023 будет принимать Ницца.

"Мы рады вернуться во Францию на 21-й Детский песенный конкурс Евровидения только через два года после впечатляющего проведения в Париже. У команды France Télévisions есть видение и страсть создать что-то действительно волшебное в Ницце этого ноября. И мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними в ближайшие месяца над еще одним увлекательным шоу", — прокомментировал новость Мартин Остердал, исполнительный супервайзер Детского Евровидения.

"Какая честь иметь шанс снова организовать и продюсировать одно из самых больших европейских музыкальных шоу во Франции вместе с Европейским языковым союзом, всеми делегациями и молодыми артистами! Детское Евровидение показывает, какой культурной и музыкальной силой обладает наше новое поколение в мире. Наконец, нам повезло, что нас приветствует город Ницца, известная как культовая "Французская Ривьера" с ее международной аурой. Мы невероятно благодарны мэру Кристиану Эстроге и его команде", — подытожила Александра Редде-Амиэль, руководитель отдела эстрады и развлечений France Télévisions.

Где пройдет конкурс

Palais Nikaïa — крытый концертный зал и многофункциональный объект, расположенный в Ницце. Он открылся 4 апреля 2001 года и расположен в пяти минутах езды от Международного аэропорта Лазурного берега.

Сам Дворец Никайя вмещает от 1500 до 6250 мест в зависимости от конфигурации, с максимальной проходимостью в 9000, включая стоящих посетителей. Однако по уникальной схеме он расположен рядом с открытым стадионом "Шарль-Эрманн" с раздвижной стеклянной дверью, которая функционирует между ними. Обе локации могут использоваться для проведения очень больших концертов с посещаемостью до 50 тысяч гостей.

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