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Квитки на "Євробачення-2023" для українців зі знижкою: хто може отримати та що треба зробити

30 березня 2023 11:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Продаж квитків на "Євробачення-2023"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні уряд Великої Британії оголосив, що безкоштовно надасть українським переселенцям 3000 квитків на пісенний конкурс "Євробачення-2023". Втім, виявилось, що українці зможуть отримати суттєву знижку. Для цього необхідно відправити заявку.

Про це повідомляє один з організаторів "Євробачення-2023" Суспільне. 

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Подробиці

Переможці розіграшу зможуть придбати до двох квитків за ціною 20 фунтів стерлінгів (900 гривень). Розіграш триватиме до 16:00 четверга, 6 квітня. Частково оплачені квитки доступні на всі дев’ять шоу, включно з генеральними репетиціями, півфіналами та гранд-фіналом "Євробачення-2023", яке стартує вже 9 травня в англійському Ліверпулі.

Заявку на отримання квитків можуть подати українці, які були вимушені покинути свої домівки та наразі живуть у Великій Британії через програми Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme.

Щоб подати заявку, потрібно заповнити форму на сайті gov.uk, вказавши своє ім’я, адресу електронної пошти та назву шоу (одного або декількох), на яке ви хочете отримати квитки шляхом розіграшу. Учасникам також потрібно буде завантажити свою фотографію або скановану копію біометричного дозволу на проживання. Це необхідно для того, щоб переконатися, що у розіграші беруть участь лише ті люди, які мають право на отримання цих квитків.

Переможці розіграшу отримають електронний лист від Ticketmaster з підтвердженням виграшу. Після цього у них буде 48 годин на купівлю до двох квитків. Щоб придбати квитки, потрібно мати обліковий запис на сайті. 

Відзначимо, що квитки на всі девʼять шоу "Євробачення-2023" в Ліверпулі розкупили лише за 90 хвилин. Квитки на гранд-фінал були від 80 до 380 фунтів стерлінгів (від 3500 до 16850 грн), на півфінали — від 30 до 290 фунтів стерлінгів (орієнтовно від 1330 до 12800 грн).

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці вперше обирають журі на "Євробачення": хто з зірок в списку та де голосувати. Також ми розповідали, що "Євробачення-2023" оприлюднило культурні проєкти на конкурсі: будуть Джамала та українські солов'ї.

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