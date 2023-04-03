Стало відомо, в якому місті пройде Дитяче Євробачення-2023

Пісенний конкурс Дитяче Євробачення

Наприкінці минулого року в Єревані (Вірменія) пройшов пісенний конкурс Дитяче Євробачення-2022. Переможцем став представник Франції Lissandro з піснею Oh maman!. Європейська мовна спілка та France Télévisions визначились з офіційним містом-господарем Дитячого Євробачення-2023

Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

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Подробиці

Наприкінці цього року, а саме 26 листопада, учасників Дитячого Євробачення-2023 прийматиме Ніцца.

"Ми раді повернутися до Франції на 21-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення лише через 2 роки після вражаючого проведення в Парижі. Команда France Télévisions має бачення та пристрасть створити щось справді чарівне в Ніцці цього листопада. І ми з нетерпінням чекаємо співпраці з ними в найближчі місяці над ще одним захоплюючим шоу", — прокоментував новину Мартін Остердал, виконавчий супервайзер Дитячого Євробачення.

"Яка честь мати шанс знову організувати та продюсувати одне з найбільших європейських музичних шоу у Франції разом з Європейською мовною спілкою, усіма делегаціями та молодими артистами! Дитяче Євробачення показує, яку культурну та музичну силу має наше нове покоління у світі. Нарешті, нам надзвичайно пощастило, що нас вітає місто Ніцца, відома та культова "Французька Рив’єра" з її міжнародною аурою. Ми неймовірно вдячні меру Крістіану Естрозі та його команді", — підсумувала Александра Редде-Аміель, керівниця відділу естради та розваг France Télévisions.

Де пройде конкурс

Palais Nikaïa — критий концертний зал і багатоцільовий об'єкт, розташований у Ніцці. Він відкрився 4 квітня 2001 року і розташований за п'ять хвилин їзди від Міжнародного аеропорту Лазурного берега.

Сам Палац Нікайя вміщує від 1500 до 6250 місць залежно від конфігурації, з максимальною місткістю 9000, включаючи стоячих відвідувачів. Однак за унікальною схемою він розташований поруч із відкритим стадіоном "Шарль-Ерманн" із розсувними скляними дверима, які функціонують між ними. Обидві локації разом можуть використовуватися для проведення дуже великих концертів із відвідуваністю до 50 тисяч гостей.

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