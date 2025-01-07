Брэдли Купер отпраздновал 50-летие с дочерью — видео

Американский актер Брэдли Купер. Фото: Instagram/bradleycooperroffical

Американский актер Брэдли Купер отпраздновал свой юбилей. 12-кратному номинанту премии "Оскар" (не получил ни одной статуэтки, как и на "Золотом глобусе") исполнилось 50 лет. Праздничный день он провел в приятной компании на спортивном ивенте.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Актер вместе со своей семилетней дочерью Леа Де Сейн посетил игру команд "Филадельфия Иглз" против "Нью-Йорк Джайентс" американского футбола. Они были замечены в VIP-ложе на Lincoln Financial Field в его родной Филадельфии.

Звездная дочь не скрывала своего счастья от компании отца. Брэдли был одет в универсальную куртку цвета хаки поверх бежевой рубашки с воротником. Свой образ он дополнил черными солнцезащитными очками. В то же время Леа надела розовый пуховик поверх фиолетового кардигана и белой футболки.

Купер делит воспитание дочери с бывшей партнершей, российской моделью Ириной Шейк. С ней он состоял в отношениях с 2015 по 2019 годы. Бывшие супруги держали Ли подальше от внимания, хотя в последние годы она посещала несколько красных дорожек со своим папой, включая его премьеру "Маэстро" в 2023 году. В ленте он сыграл главную роль, а также выступил режиссером.

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