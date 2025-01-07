Бредлі Купер відсвяткував 50-річчя з донькою — відео

Американський актор Бредлі Купер. Фото: Instagram/bradleycooperroffical

Американський актор Бредлі Купер відсвяткував свій ювілей. 12-разовому номінанту премії "Оскар" (не отримав жодної статуетки, як і на "Золотому глобусі") виповнилось 50 років. Святковий день він провів в приємній компанії на спортивному івенті.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Актор разом зі своєю семирічною донькою Леа Де Сейн завітав на гру команд "Філадельфія Іглз" проти "Нью-Йорк Джайентс" американського футболу. Вони були помічені у VIP-ложі на Lincoln Financial Field у його рідній Філадельфії.

Зіркова донька не приховувала свого щастя від компанії батька. Бредлі був одягнений в універсальну куртку кольору хакі поверх бежевої сорочки з коміром. Свій образ він доповнив чорними сонцезахисними окулярами. Водночас Леа одягла рожевий пуховик поверх фіолетового кардигана та білої футболки.

Купер ділить виховання дочки з колишньою партнеркою, російською моделлю Іриною Шейк. З нею він перебував у стосунках з 2015 по 2019 роки. Колишнє подружжя тримало Лі подалі від уваги, хоча останніми роками вона відвідувала кілька червоних доріжок зі своїм татом, включаючи його прем’єру "Маестро" у 2023 році. У стрічці він зіграв головну роль, а також виступив режисером.

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