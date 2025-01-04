Брітні Спірс вперше за тривалий час показала свого сина — рідкісне фото

Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс знову почувається щасливою мамою. Після двох років розлуки та напружених стосунків із синами Джейданом та Шоном зірка нарешті знайшла з ними спільну мову.

На своїй сторінці в Instagram попдіва поділилася кадрами з молодшим сином.

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18-річний син співачки за останній час зблизився зі своєю зірковою мамою. Спірс навіть почала ділитися спільними фото та відео з юнаком у своїх соцмережах.

Так, 25 грудня Брітні зустріла Різдво з Джейданом та Шоном. Проте лише зараз знаменитість вирішила показати, що подарувала дітям. Щоправда, 19-річного Шона зірка так і не показала, а ось реакцією Джейдана на подарунок поділилася залюбки.

На відео, яке опублікувала Брітні, юнак розпаковував подаровану нею сорочку біля святкової ялинки.

"Мами заслуговують набагато більше поваги, ніж вони отримують в наші дні", — написала Спірс під відео.

Також Брітні показала, як проводить час із сином. Співачка опублікувала світлини 18-річного парубка під час прогулянки.

Син Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears

"Мій назавжди! Це дивно, ми як близнюки, але він хлопчик, а я дівчинка! Він мій, я не бачила його два з половиною роки, а може три! Я шокована! Він повернувся і відчуває себе старшим і розумнішим за мене! Він чоловік, і я плачу кожен день свого життя через те, що він чудо і геній! Коли він грає, вся земля трясеться", — висловилася про Джейдана зіркова мама.

Молодший син Брітні Спірс Джейдан. Фото: instagram.com/britneyspears

Схоже, що із Джейданом співачка побудувала більш тісні відносини, ніж зі старшим сином. Адже поки що Брітні не показується із Шоном на фото, а також нічого не пише про їхнє спілкування.

Нагадаємо, що 2008 року після розлучення із Кевіном Федерлайном співачка втратила опіку над своїми дітьми. Протягом тривалого час стосунки між зіркою та її синами були напруженими, особливо після того, як Брітні позбавилася опіки свого батька та почала епатувати публіку своїми скандальними витівками.

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