Где и с кем проведет День святого Валентина принцесса Анна

Принцесса Анна уже пакует чемоданы в далекое путешествие

Все меньше времени остается до самыого романтического времени года — Дня святого Валентина. И пока некоторые влюбленные ломают головы, где провести праздник, принцесса Анна уже упаковывает чемоданы в далекое путешествие.

Издание The Hello сообщило, где проведет День святого Валентина единственная дочь Королевы Елизаветы II.

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Букингемский дворец подтвердил в своем королевском дневнике, что на День Святого Валентина у 72-летней принцессы Анна выпадает официальная поездка в Новую Зеландию. Компанию ей составит ее муж, вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс. Королевская парочка будет наслаждаться компанией друг друга на расстоянии более 18 тысяч км от многочисленных родственников в Лондоне в период с 14 по 17 февраля.

Впрочем, за эти 72 часа сестре Чарльза III придется все-таки поработать.

"Принцесса Анна едет по просьбе Королевского корпуса связи армии Новой Зеландии, командующим полковником которого она является, чтобы посетить празднование его 100-летия в военном лагере Линтон в Палмерстон-Норт", — заявил новый премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

Он добавил, что принцесса примет на себя другие обязательства во время своего визита, включая участие в акте памяти (возложение венков) к Национальному военному мемориалу Пукеаху в Веллингтоне.

Последний визит Анны в страну был в 2010 году. Чарльз и Камилла, тогда еще принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, были последними представителями королевской семьи, посетившими Новую Зеландию. Это было в 2019 году.

Брак с Тимоти Лоуренсом для Анны стал вторым в жизни. Они вместе уже более тридцати лет. Общих детей у них нет. Их венчание состоялось 12 декабря 1992 года в церкви Крати в Шотландии (местная церковь к разведенным относится более либерально).

Торжественная церемония прошла только через восемь месяцев после развода принцессы Анны с капитаном Марком Филипсом. Вместе они прожили более 18 лет. В этом браке родились двое детей.

Напомним, ранее мы писали, что Чарльз III не знает, как обращаться с принцем Гарри и Меганом Марклом на своей коронации. Также мы рассказывали, что Чарльз III впервые после скандала крестной матери принца Уильяма встретился с ней в церкви.