Де та з ким проведе День святого Валентина принцеса Анна

Принцеса Анна вже пакує валізи в далеку подорож

Все менше часу залишається до найромантичнішої доби року — Дня святого Валентина. І поки деякі закохані ламають голови, де ж провести свято, принцеса Анна вже пакує валізи в далеку подорож.

Видання The Hello повідомило, де проведе День святого Валентина єдина донька Королеви Єлизавети II.

Деталі

Букінгемський палац підтвердив у своєму королівському щоденнику, що на День Святого Валентина у 72-річної принцеси Анна випадає офіційна поїздка у Нову Зеландію. Компанію їй складе її чоловік, віцеадмірал сер Тімоті Лоуренс. Королівська парочка буде насолоджуватися компанією одне одного на відстані понад 18 тисяч кілометрів від численних родичів у Лондоні в період з 14 по 17 лютого.

Втім, за ці 72 години сестрі Чарльза III доведеться все ж таки попрацювати.

"Принцеса Анна їде на прохання Королівського корпусу зв’язку армії Нової Зеландії, командуючим полковником якого вона є, щоб відвідати святкування його 100-річчя у військовому таборі Лінтон у Палмерстон-Норт", — заявив новий прем’єр-міністр Нової Зеландії Кріс Хіпкінс.

Він додав, що принцеса візьме на себе інші зобов’язання під час свого візиту, включаючи участь в акті пам’яті (покладання вінків) до Національного військового меморіалу Пукеаху у Веллінгтоні.

Останній візит Анни до країни був у 2010 році. Чарльз і Камілла, тоді ще принц Уельський і герцогиня Корнуольська, були останніми представниками королівської сім’ї, які відвідали Нову Зеландію. Це було 2019 року.

Шлюб з Тімоті Лоуренсом для Анни став другим в житті. Вони разом вже понад тридцяти років. Спільних дітей в них не має. Їхнє вінчання відбулося 12 грудня 1992 року в церкві Краті в Шотландії (місцева церква до розлучених ставиться ліберальніше).

Урочиста церемонія пройшла лише через вісім місяців після розлучення принцеси Анни з капітаном Марком Філіпсом. Разом вони прожили понад 18 років. В цьому шлюбі народились двоє дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III не знає, як поводитися з принцом Гаррі та Меган Маркл на своїй коронації. Також ми розповідали, що Чарльз III вперше після скандалу хрещеної матері принца Вільяма зустрівся з нею у церкві.