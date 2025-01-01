Инсайдеры рассказали детали развода Анджелине Джоли и Брэда Питта

Американский актер Брэд Питт. Фото: Re

В конце 2024 года голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то достигли соглашения о разводе. Стало известно, кто смотивировал Брэда завершить восьмилетнюю судебную тяжбу.

Об этом сообщают источники издания Page Six.

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Возлюбленная Брэда Питта Инес де Рамон мотивировала актера завершить почти десятилетнюю бракоразводную битву с Анджелиной Джоли, потому что хочет с ним счастливое будущее.

"Инес повлияла на него, чтобы он наконец-то успокоился. Инес хочет жить вместе с ним — возможно, с детьми в будущем", — сказал инсайдер.

Как отмечают источники, модель объяснила Брэду, что жизнь была бы гораздо приятнее, если бы этот вопрос с разводом был решен.

Модель Инес де Рамон и актер Брэд Питт Фото: Instagram/martin_x_safilo

Джоли подала на расторжение брака 19 сентября 2016 года, и до конца 2024 года звездные супруги вели ожесточенную борьбу за опеку, совместное имущество и другие вопросы. Однако бесконечная, юридическая война за их французскую винодельню Chateau Miraval все еще продолжается. В 2019 году они официально разошлись, а в понедельник, 30 декабря 2024 года, наконец подписали документы о разводе.

Напомним, актерам и экс-супругам Анджелине Джоли и Брэду Питту предлагают сыграть вместе в новом фильме. Также актриса призналась, кем бы работала, если бы потерпела неудачу в актерстве.