Сергей Притула показал мощную работу своего фонда – ведущий получил комплименты

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула во время своего интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский телеведущий и блогер Сергей Притула показал свою поддержку Вооруженным силам Украины. Известный ведущий, который сейчас занимается волонтерством, показал, что на собранные деньги украинцев приобрел его благотворительный фонд.

Соответствующие фотографии Сергей Притула показал в своем профиле в соцсети Instagram.

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По словам украинского ведущего, его благотворительный фонд всегда старается максимально эффективно потратить деньги, собранные украинским народом для армии. Сергей Притула рассказал, что в этот раз приобрел его фонд.

"20 армейских шасси в идеальном состоянии за 2,6 млн.грн! Да-да, 2,6 млн не за единицу, а за 20! Куплено на аукционе по распродаже имущества одной обанкротившейся компании. Спасибо команде фонда за такой успешный кейс и спасибо всем кто своими донатами делает возможной реализацию таких крутых проектов! Шасси пошли в работу. Будут разные модификации транспорта под нужды разных подразделений!", — написал Сергей Притула.

Подписчики украинского ведущего не стали игнорировать эту публикацию и начали писать свой восторг от работы благотворительного фонда Сергея Притулы, оставляя много комментариев.

Тот случай, когда деньги не воруют, а с умом тратят!! Действительно идеальный расход каждой копейки

Это реально мощно!

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Вот, как нужно покупать, ценя каждую копейку, а не как наши политики. Сергей, здоровье тебе и твоим близким. Слава Украине

Комментарии со страницы Сергея Притулы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Сергея Притулы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский ведущий Сергей Притула вспомнил, каким был президент Владимир Зеленский 20 лет назад.

Ранее мы рассказывали, что популярный телеведущий Сергей Притула признался, как он реагирует на хейт со стороны окружающих.

Также мы сообщали о том, что ведущий и волонтер Сергей Притула признался, каким сбором для ВСУ он гордится больше всего.