Сергій Притула зізнався, чи спілкується він з Ольгою Фреймут – відверте інтерв'ю

Український ведучий Сергій Притула в гостях шоу Ольги Фреймут. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український телеведучий, волонтер та колишній ведучий розважального шоу "Хто зверху?" Сергій Притула розповів про те, які в нього стосунки з ведучою та колегою Ольгою Фреймут. Український ведучий зізнався, що зараз він з нею не спілкується.

Про це Сергій Притула заявив у інтерв’ю каналу "Українська правда" в YouTube.

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Напевно кожна людина знає, що колись Сергій Притула вів розважальне шоу "Хто зверху?" разом з Ольгою Фреймут. Втім, співпраця телеведучих продовжувалася лише перші два сезони, після чого ведучою стала Катерина Варнава, а згодом — Леся Нікітюк.

Але, не дивлячись на таку зміну телеведучих, Сергію приписували роман з Ольгою Фреймут. Шанувальникам навіть не заважає те, що український телеведучий має дружину та трьох дітей. Вони все одно продовжували думати, що між ним та Фреймут є кохання.

Український телеведучий Сергій Притула під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Нещодавно Сергій Притула розповів, чи підтримує він зв’язок зі своєю колишньою співведучою Ольгою Фреймут, яка зараз майже не з’являється в соціальних мережах. За словами ведучого, зараз він не спілкується з колишньою колегою та не має жодних контактів з нею.

"Немає жодних контактів, немає жодного спілкування", — заявив Сергій Притула під час свого інтерв’ю.

Також український телеведучий розповів про те, чи підтримує він спілкування зі своїм колегою Олександром Педаном. За його словами, вони інколи з ним зустрічаються, але це відбувається досить рідко, адже вони обидва займаються волонтерством та допомагають українській армії.

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Сергій Притула згадав, яким був президент України Володимир Зеленський 20 років тому.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Сергій Притула зізнався, чи є в нього залежність від хейту з боку оточуючих.

Також ми повідомляли про те, що телеведучий та волонтер Сергій Притула отримав диплом магістра в навчальному закладі Львову.