Станцевала на крыше: Надя Дорофеева намекнула на новую премьеру

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева анонсировала премьеру новой песни "На самоті", которая состоится 5 октября. Певица вместе с девушками в школьных платьях станцевала на крыше одного из киевских домов под кусочек новой песни.

Видео исполнительница опубликовала в своем Instagram.

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Песня не всем понравилась

Новый трек Нади Дорофеевой "На самоті" о влюбленности, ностальгии по прошлым временам, в частности, моментам, связанным с любимым человеком. Судя по словам песни и одежде подтанцовки на видео, трек о школьных временах и предполагается для подростковой аудитории.

Не всем подписчикам Нади песня понравилась. Многие в комментариях высказались негативно по поводу предстоящего трека.

В частности, отметили, что в словах песни, которую опубликовала певица, много русизмов. Однако Дорофеева ответила, что указанные комментатором слова все же есть в украинском языке.

Cкриншот со страницы в Instagram:

nadadorofeeva

Cкриншот со страницы в Instagram:

nadadorofeeva

Cкриншот со страницы в Instagram:

nadadorofeeva

Однако были и положительные комментарии. В частности, в комментариях Надю поддержал ее любимый – ресторатор Миша Кацурин. Он написал, что любит ее и эту песню.

Cкриншот со страницы в Instagram:

nadadorofeeva

Cкриншот со страницы в Instagram:

nadadorofeeva

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Напомним, Дорофеева показала свой живот на фоне слухов о ее беременности.

Также мы писали, что певицу публично посрамили за поведение на людях.