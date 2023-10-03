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Станцевала на крыше: Надя Дорофеева намекнула на новую премьеру

3 октября 2023 12:32
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Станцевала на крыше: Надя Дорофеева намекнула на новую премьеру
Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Надя Дорофеева анонсировала премьеру новой песни "На самоті", которая состоится 5 октября. Певица вместе с девушками в школьных платьях станцевала на крыше одного из киевских домов под кусочек новой песни.

Видео исполнительница опубликовала в своем Instagram.

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Песня не всем понравилась

Новый трек Нади Дорофеевой "На самоті" о влюбленности, ностальгии по прошлым временам, в частности, моментам, связанным с любимым человеком. Судя по словам песни и одежде подтанцовки на видео, трек о школьных временах и предполагается для подростковой аудитории.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Не всем подписчикам Нади песня понравилась. Многие в комментариях высказались негативно по поводу предстоящего трека.

В частности, отметили, что в словах песни, которую опубликовала певица, много русизмов. Однако Дорофеева ответила, что указанные комментатором слова все же есть в украинском языке.

 

Cкриншот со страницы в Instagram:
nadadorofeeva
Cкриншот со страницы в Instagram:
nadadorofeeva
Cкриншот со страницы в Instagram:
nadadorofeeva

Однако были и положительные комментарии. В частности, в комментариях Надю поддержал ее любимый – ресторатор Миша Кацурин. Он написал, что любит ее и эту песню.

 

Cкриншот со страницы в Instagram:
nadadorofeeva
Cкриншот со страницы в Instagram:
nadadorofeeva
Название

Напомним, Дорофеева показала свой живот на фоне слухов о ее беременности.

Также мы писали, что певицу публично посрамили за поведение на людях.

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