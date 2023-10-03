Станцювала на даху: Надя Дорофєєва натякнула на нову премʼєру
Надя Дорофєєва анонсувала прем’єру нової пісні "На самоті", яка відбудеться 5-го жовтня. Співачка разом з дівчатами у шкільних сукнях станцювала на даху одного з київських будинків під шматочок з нової пісні.
Відео виконавиця опублікувала у своєму Instagram.
Пісня не всім сподобалася
Новий трек Наді Дорофєєвої "На самоті" про закоханість, ностальгію за минулими часами, зокрема моментами, пов'язаними з коханою людиною. Судячи зі слів пісні і одягу підтанцьовки на відео, трек про шкільні часи і спрямований на підліткову аудиторію.
Не всім підписникам Наді пісня сподобалася. Багато хто у коментарях висловився негативно щодо майбутнього треку.
Зокрема зазначили, що у приспіві, який опублікувала співачка, багато русизмів. Проте Дорофєєва відповіла, що зазначені коментатором слова все ж є в українській мові.
Проте були і позитивні коментарі. Зокрема у коментарях Надю підтримав її коханий – ресторатор Міша Кацурін. Він написав, що любить її і цю пісню.
Нагадаємо, Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність.
Також ми писали, що співачку публічно осоромили за поведінку на людях.