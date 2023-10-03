Станцювала на даху: Надя Дорофєєва натякнула на нову премʼєру

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва анонсувала прем’єру нової пісні "На самоті", яка відбудеться 5-го жовтня. Співачка разом з дівчатами у шкільних сукнях станцювала на даху одного з київських будинків під шматочок з нової пісні.

Відео виконавиця опублікувала у своєму Instagram.

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Пісня не всім сподобалася

Новий трек Наді Дорофєєвої "На самоті" про закоханість, ностальгію за минулими часами, зокрема моментами, пов'язаними з коханою людиною. Судячи зі слів пісні і одягу підтанцьовки на відео, трек про шкільні часи і спрямований на підліткову аудиторію.

Не всім підписникам Наді пісня сподобалася. Багато хто у коментарях висловився негативно щодо майбутнього треку.

Зокрема зазначили, що у приспіві, який опублікувала співачка, багато русизмів. Проте Дорофєєва відповіла, що зазначені коментатором слова все ж є в українській мові.

Cкриншот зі сторінки в Instagram:

nadyadorofeeva

Cкриншот зі сторінки в Instagram:

nadyadorofeeva

Cкриншот зі сторінки в Instagram:

nadyadorofeeva

Проте були і позитивні коментарі. Зокрема у коментарях Надю підтримав її коханий – ресторатор Міша Кацурін. Він написав, що любить її і цю пісню.

Cкриншот зі сторінки в Instagram:

nadyadorofeeva

Cкриншот зі сторінки в Instagram:

nadyadorofeeva

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Нагадаємо, Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність.

Також ми писали, що співачку публічно осоромили за поведінку на людях.