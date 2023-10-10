Станцевала в бриллиантах и мини: экс-жена Остапчука празднует день рождения

Эксжена Остапчука Кристина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк сегодня отмечает свой 37-й день рождения. Его юрист отмечает в Вене с подругами.

Фото и видео делится на своей странице в Instagram.

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Показала себя во всей красоте

Кристина Горняк, которая более года назад рассталась с телеведущим Владимиром Остапчуком, уже, кажется, полностью отошла после разрыва и показала себя во всей красе в честь дня рождения.

Девушка опубликовала видео, на котором она танцует в коротком розовом платье и бриллиантах. Кристина улыбалась и задувала свечу на торте.

"Привет, мои счастливые 37! Сегодня никаких итогов, только слова благодарности! Родителям — за жизнь! Жизни и Богу — за все моменты и уроки! Близким — большая благодарность, что рядом! Себя обязательно тоже благодарю, что я именно такая! Живая, искренняя и открытая к жизни и людям! Обожаю этот день, проживу его так, как хочу! Какую энергию вложу, такой будет и год! Happy birthday to me!", — Написала Горняк в праздничной публикации.

И хотя на видео эксжена Остапчука танцует на Андреевском спуске в Киеве, праздновать свой 37-й день рождения она уехала в Вену, в Австрию.

Кристина Горняк отмечает день рождения. Скриншот со сторис в Instagram: kristygor

Праздновать Кристина начала уже ночью: она приготовила праздничный ужин, на который собрались ее подруги.

Кристина Горняк отмечает день рождения. Скриншот со сторис в Instagram: kristygor

Сегодняшнее праздничное утро для Горняк началось с поздравлений от близких, а также шампанского в одном из заведений Вены.

Кристина Горняк отмечает день рождения. Скриншот со сторис в Instagram: kristygor

Кристина Горняк отмечает день рождения. Скриншот со сторис в Instagram: kristygor

Напомним, экс-жена Остапчука хочет вернуть дом. Также мы писали, что бывшая Остапчука разошлась со своим любимым-иностранцем.