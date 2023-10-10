Станцевала в бриллиантах и мини: экс-жена Остапчука празднует день рождения
Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк сегодня отмечает свой 37-й день рождения. Его юрист отмечает в Вене с подругами.
Фото и видео делится на своей странице в Instagram.
Показала себя во всей красоте
Кристина Горняк, которая более года назад рассталась с телеведущим Владимиром Остапчуком, уже, кажется, полностью отошла после разрыва и показала себя во всей красе в честь дня рождения.
Девушка опубликовала видео, на котором она танцует в коротком розовом платье и бриллиантах. Кристина улыбалась и задувала свечу на торте.
"Привет, мои счастливые 37! Сегодня никаких итогов, только слова благодарности! Родителям — за жизнь! Жизни и Богу — за все моменты и уроки! Близким — большая благодарность, что рядом! Себя обязательно тоже благодарю, что я именно такая! Живая, искренняя и открытая к жизни и людям! Обожаю этот день, проживу его так, как хочу! Какую энергию вложу, такой будет и год! Happy birthday to me!", — Написала Горняк в праздничной публикации.
И хотя на видео эксжена Остапчука танцует на Андреевском спуске в Киеве, праздновать свой 37-й день рождения она уехала в Вену, в Австрию.
Праздновать Кристина начала уже ночью: она приготовила праздничный ужин, на который собрались ее подруги.
Сегодняшнее праздничное утро для Горняк началось с поздравлений от близких, а также шампанского в одном из заведений Вены.
Напомним, экс-жена Остапчука хочет вернуть дом. Также мы писали, что бывшая Остапчука разошлась со своим любимым-иностранцем.