Колишня дружина Остапчука розійшлася зі своїм новим хлопцем – чому так сталося

Колишня Володимира Остапчука Христина Горняк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Колишня дружина українського ведучого та коміка Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася неочікуваними новинами. Виявляється, жінка розійшлася зі своїм хлопцем-іноземцем, з яким зустрічалася декілька місяців після розлучення з ведучим.

Про це Христина Горняк розповіла у розділі Stories в соціальній мережі Instagram.

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Колишня дружина шоумена зізналася, що вона розійшлася зі своїм бойфрендом, стосунки з яким тривали вісім місяців. Христина пояснює, що їхня історія була досить емоційною, але дуже заплутаною, через що, власне, жінка й називала свого хлопця "клубочком".

"Не просто так я називала його "клубочком". Бо все було дуже емоційно і заплутано. Але багато було і теплих дуже моментів, дякую йому за це!!! Вісім місяців, як ніяк… Наразі так, ми не разом… Не знаю, що чекає завтра, але думаю, що те, що сталось, виправити дуже складно… Тому привітайте мене", — розповіла у Stories колишня Володимира Остапчука.

Stories Христини Горняк стосовно розставання зі своїм хлопцем. Фото: скриншот з Instagram

Також вона звернулася й до своїх підписників, заявивши, що вона така сама, як і вони. Христина поставила їм дуже важливе запитання стосовно особистого життя.

"Я така сама людина, як і ви. І плачу, буває. Пам'ятаєте, колись у вас точно було в житті таке розставання, такий біль, що здавалося, що все, життя закінчилося, що більше тому що його любити не будете, і все, здавалося, що помрете. І що? Не померли ж? Чекайте на мої відповіді — жива. І зараз не помремо. Переживемо 100%", — також додала Христина Горняк.

Stories колишньої Володимира Остапчука Христини Горняк. Фото: скриншот з Instagram

Розлучення з Володимиром Остапчуком

Історія стосунків Христини та Володимира була дуже гарною, адже вони разом подорожували країнами світу та будували спільний будинок. Проте нещодавно вони шокували людей новиною про те, що вони розлучаються. Чому саме таке рішення вони прийняли — невідомо.

Ведучий Володимир Остапчук з Христиною Горняк на інтерв'ю у Каті Осадчої. Фото: скриншот з YouTube

Але після розлучення Володимир Остапчук одружився з молодою журналісткою Катериною Полтавською.

Ведучий Володимир Остапчук зі своєю коханою Катериною Полтавською. Фото: Instagram Володимира Остапчука

Після розлучення Христина Горняк не дуже афішувала своє особисте життя, але й не дуже приховувала те, що в неї з’явився новий чоловік. Втім, і з ним стосунки тривали не так довго, адже вони вирішили розійтися.

Нагадаємо, ми писали про те, що колишня Володимира Остапчука Христина Горняк пригрозила йому та його новій коханій.

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