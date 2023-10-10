Станцювала у діамантах і міні: ексдружина Остапчука святкує день народження

Ексдружина Остапчука Христина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк сьогодні святкує свій 37-й день народження. Його юристка відзначає у Відні з подругами.

Фото і відео ділиться на своїй сторінці в Instagram.

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Показала себе в усій красі

Христина Горняк, яка більше року тому розлучилася з телеведучим Володимиром Остапчуком, уже, здається, повністю відійшла після розриву і показала себе в усій красі на честь дня народження. Дівчина опублікувала відео, на якому вона танцює у короткій рожевій сукні і діамантах. Христина посміхалася і задувала свічку на торті.

"Привіт, мої щасливі 37! Сьогодні ніяких підсумків, тільки слова вдячності! Батькам — за життя! Життю та Богу — за всі моменти і уроки! Близьким велика вдячність, що поряд! Собі обовʼязково теж дякую, що я саме така! Жива, щира і відкрита до життя і людей! Обожнюю цей день, проживу його так, як хочу! Яку енергію вкладу, такий буде і рік! Happy birthday to me!" — написала Горняк у святковій публікації.

І хоча на відео ексдружина Остапчука танцює на Андріївському узвозі у Києві, святкувати свій 37-й день народження вона поїхала до Відня у Австрію.

Христина Горняк святкує день народження. Скриншот зі сторіс в Instagram: kristygor

Святкувати Христина почала вже вночі: вона приготувала святкову вечерю, на яку зібралися її подруги.

Христина Горняк святкує день народження. Скриншот зі сторіс в Instagram: kristygor

Сьогоднішній святковий ранок для Горняк розпочався з привітань від близьких, а також шампанського в одному із закладів Відня.

Христина Горняк святкує день народження. Скриншот зі сторіс в Instagram: kristygor

Христина Горняк святкує день народження. Скриншот зі сторіс в Instagram: kristygor

Нагадаємо, ексдружина Остапчука хоче повернути будинок. Також ми писали, що колишня Остапчука розійшлася зі своїм коханим-іноземцем.