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Старая травма: Стивену Кингу сделали операцию

4 октября 2023 12:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стивену Кингу сделали операцию
Писатель Стивен Кинг. Фото: Twitter Stephen King
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Писатель Стивен Кинг рассказал, что у него полностью отказала правая нога, а именно бедро. Звездному автору сделали операцию по замене тазобедренного сустава.

Об этом Кинг сообщил в социальной сети.

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Кинг получил травму в автокатастрофе 25 лет назад. Теперь полученные повреждения дали о себе знать.

 

Писатель Стивен Кинг прокомментировал свою операцию. Фото: Twitter Stephen King

"Мне была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Мое правое бедро, раздробленное в результате аварии летом 1999 года, окончательно отказало", — поделился писатель.

19 июня 1999 года в Лоуэлле Кинга сбил автобус. В результате столкновения писатель получил многочисленные травмы: девять переломов в правой ноге, в восьми местах треснувший позвоночник, сломано четыре ребра, пробитое легкое, а на голову ему хирургам пришлось наложить десятки швов.

Кинг на два месяца оказался полностью прикован к постели, а снова писать он начал только через год. В первые дни после аварии Кингу сделали пять операций. Свидетели аварии рассказали, что то, что писатель выжил — настоящее чудо.

Стивен Кинг ранее неоднократно выражал свою поддержку Украине и заявлял, чтобы его платную галочку в Twitter Маск отдал на благотворительность Украине

Напомним, Стивен Кинг прокомментировал военный бунт в России и упомянул Путина.

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