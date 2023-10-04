Стивену Кингу сделали операцию

Писатель Стивен Кинг. Фото: Twitter Stephen King

Писатель Стивен Кинг рассказал, что у него полностью отказала правая нога, а именно бедро. Звездному автору сделали операцию по замене тазобедренного сустава.

Об этом Кинг сообщил в социальной сети.

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Кинг получил травму в автокатастрофе 25 лет назад. Теперь полученные повреждения дали о себе знать.

Писатель Стивен Кинг прокомментировал свою операцию. Фото: Twitter Stephen King

"Мне была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Мое правое бедро, раздробленное в результате аварии летом 1999 года, окончательно отказало", — поделился писатель.

19 июня 1999 года в Лоуэлле Кинга сбил автобус. В результате столкновения писатель получил многочисленные травмы: девять переломов в правой ноге, в восьми местах треснувший позвоночник, сломано четыре ребра, пробитое легкое, а на голову ему хирургам пришлось наложить десятки швов.

Кинг на два месяца оказался полностью прикован к постели, а снова писать он начал только через год. В первые дни после аварии Кингу сделали пять операций. Свидетели аварии рассказали, что то, что писатель выжил — настоящее чудо.

Стивен Кинг ранее неоднократно выражал свою поддержку Украине и заявлял, чтобы его платную галочку в Twitter Маск отдал на благотворительность Украине.

Напомним, Стивен Кинг прокомментировал военный бунт в России и упомянул Путина.