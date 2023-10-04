Стівену Кінгу зробили операцію

Письменник Стівен Кінг. Фото: Twitter Stephen King

Письменник Стівен Кінг розповів, що у нього повністю відмовила права нога, а саме стегно. Зірковому автору зробили операцію із заміни кульшового суглоба.

Про це Кінг повідомив у соціальній мережі.

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Кінг зазнав травму в автокатастрофі 25 років тому. Тепер отримані пошкодження дали про себе знати.

Письменник Стівен Кінг прокоментував свою операцію. Фото: Twitter Stephen King

"Мені було зроблено операцію із заміни кульшового суглоба. Моє праве стегно, роздроблене внаслідок аварії влітку 1999 року, остаточно відмовило", — поділився письменник.

19 червня 1999 року в Ловеллі Кінга збив автобус. Внаслідок зіткнення письменник отримав численні травми: дев'ять переломів у правій нозі, у восьми місцях тріснутий хребет, зламано чотири ребра, пробита легеня, а на голову йому хірургам довелося накласти десятки швів.

Письменник на два місяці виявився повністю прикутим до ліжка, а знову писати він почав лише через рік. У перші дні після аварії Кінгу зробили п'ять операцій. Свідки аварії розповіли, що те, що письменник вижив — справжнє диво.

Стівен Кінг раніше неодноразово висловлював свою підтримку Україні і заявляв, щоб його платну галочку в Twitter Маск віддав на благодійність Україні.

Нагадаємо, Стівен Кінг прокоментував воєнний бунт у Росії і згадав Путіна.